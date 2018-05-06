Atilla Taş'tan Muharrem İnce'ye seçim şarkısı

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Atilla Taş ''Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek!'' ifadesini kullandı.
Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:
"Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce
Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince
Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur
Neler olmaz ki, sen oy verince
İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur?"
Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce! 😊 pic.twitter.com/AJiwE0spQp— Atilla Taş (@AtillaTasNet) May 5, 2018
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