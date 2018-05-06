HDP'li Pir'den CHP'lilere: Bugüne kadar neredeydiniz?

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, yaklaşık 1.5 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısında bulunan CHP milletvekillerini “Dürüst olmamakla” suçladı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pir, “İkinci turda HDP'lilerin oyunu istemeye yüzümüz olsun diye 'Demirtaş'ı serbest bırakın' twitleri atan CHP vekillerine: Bugüne kadar neredeydiniz? Dürüst olun, dürüst!” ifadelerini kullandı.

İkinci turda HDP'lilerin oyunu istemeye yüzümüz olsun diye "Demirtaş'ı serbest bırakın" twitleri atan CHP vekillerine:



Bugüne kadar neredeydiniz?



Dürüst olun, dürüst! — Ziya Pir (@ziyapir) May 5, 2018

​CHP’nin İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, kişisel Twitter hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise adaylığının açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk mitingde "Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz" diyerek Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

CHP'li vekillerin paylaşımları şöyleydi:

Barış Yarkadaş: "Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adaylar alanlara çıkacak ve oy isteyecek. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Bu yüzden propaganda yapabilme imkanı yok. Bu ayıba ve haksızlığa son verilmeli, Demirtaş derhal tahliye edilmelidir."

Eren Erdem: "HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın mahkemede kesilmiş cezası ve hükmü yok. Ve halen tutuklu. Bir adayın, hem de tüm yükümlülükleri tamamlayıp Cumhurun başına aday olmuş bir siyasetçinin tutukluluğu, seçim adaletine gölge düşürecektir. Serbest kalmalıdır."

Sezgin Tanrıkulu: "HDP tarafından resmen Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Selahattin Demirtaş’ın halen milletvekilidir ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır.Tutuklu olması haksız,hukuka ve seçimlerin eşit koşullarda yapılması ilkesine aykırıdır.S.Demirtaş derhal tahliye edilmelidir."