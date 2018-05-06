Bilal Erdoğan: 'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani, çok trajikomik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin, 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin, devamlı seçim kaybeden genel başkanı aday olmasından bunu anlıyoruz. 'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik" dedi.