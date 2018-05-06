İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin il başkanlığının açılışında konuştu.

Sözünde durarak 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Akşener, 24 Haziran'daki seçimden zaferle ayrıldıktan sonra İYİ Parti olarak Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye oy vermeyenlere yönelik ‘münafıklar' ithamına da tepki gösteren Akşener, "Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ'cü ilan edecekler" dedi.

Genel Başkanımız Meral Akşener, Mersin İl Başkanlığı binasının açılışında Mersinli hemşehrilerimiz ile buluştu.#MersinİYİOlacak#TürkiyeİYİOlacak pic.twitter.com/rr8CqoWBTy — İYİ Parti (@iyiparti) 6 Mayıs 2018

​'SÖZÜMDE DURDUM'

"Buradan Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan kardeşlerime sesleniyorum, bizlere oy vereceğinizi düşünenler her birinizi münafık ilan eden bir cumhurbaşkanı adayı ile karşı karşıyasınız. Biz bir yola çıktık. Önce binler ile başladık sonra yüz binler oldu. Siz ne zaman sözümden Caydığımı gördünüz. Grubumuz olsa dahi 100 bin imzayla yola çıkacağım dedim arkasında durdum. Gittiniz ilçe seçim kurullarını doldurdunuz. 25 Ekim'den beri bir şey söylüyorum, adayım, 100 bin imza ile adayım. Çatı aday olarak beni gösterseniz de olmaz olmaz."

Türkiye'nin incisi olan Mersin bugün 200 bin mülteci ile beraber yaşıyor. Hayat standartımız düştü. Bu 200 bin Suriyeli kardeşimi netice itibarıyla sayın Erdoğan'ın yanlış politikaları neticesinde Mersin'de yaşıyor. Buradan size söz veriyorum Cumhurbaşkanı seçildiğimizde, inşallah 2019'un Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle Suriye'de iftar açacağız inşallah.

​'BU ÜLKE SİZİN KEYFİNİZE GÖRE YÖNETİLEMEZ'

Sayın Erdoğan'a şunu sormak isterim: Sınır boylarına mülteci yerleştirmek Türkiye için en tehlikeli işlerden birisidir. Bu kadar devlet, millet sevgisizliği, kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeme hali, Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Açıkça ifade ediyorum, bu ülke sayın Erdoğan'ın keyfine göre yönetilemez. Ettirmeyeceğiz.

'SAYIN ERDOĞAN, GİTTİĞİN YOL, YOL DEĞİL'

Ve liman kenti Mersin ihracatı 2.8 milyar dolardı, 1.8 dolara düştü. Bu milletin yaptığı sanayi tesislerini sattı, 70 milyar dolar aldı, yandaşların ceplerine koydu. Sizin cebinize ne girdi? Hiç. Buradan sesleniyorum: Sayın Erdoğan gittiğin yol, yol değil. Eğitimin içine tükürdün. Ne yapalım diploman yok? Sen okumamışsın. Bırak çocuklar okusun. Gençlere neden umutlarını kaybettiriyorsun.

Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. O gençlere güveneceğiz, o gençlerin fikirlerine önem vereceğiz. O gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarının hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Atanamamış öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.

'KENDİSİNE OY VERMEYENLERİ MÜNAFIK İLAN EDİYOR'

Çık yürü dediniz, sizin dediğinizi yerine getirdim. Ama öyle korktular ki, yandaş müteahhitlerden birazını aldılar, size geri vermeye kalktılar. Harun gibi geldiler, karun oldular. Ama bugün İYİ Parti var. İYİ Parti'nin cesur insanları var, Mersin'in cesur insanları var.

Adayın tekine oy vermeyenlerin münafık ilan edildiği bir dönemdeyiz. Yahu sen kimsin? Sen Allah'ın bir kulusun. Dün iyi işler yapmış olabilirsin, ama sen bu ülkeye artık yüksün. Kıbrıs'ı verdin mi kardeşim? Millet adına soruyorum buna cevap ver. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, ciğerimizin parçası. Kıbrıs'ın verilmesine müsaade etmeyeceğiz, Kıbrıs'ı veremeyeceksin. 18 adanın akıbetine benzetemezsin. Kanımız var, canımız var Kıbrıs'ta. Sen askerliği kantinde yaptığın için bunu bilmiyorsun.

'KANUNU ÇIKARAN SENSİN, BİZ İTTİFAK YAPINCA SİNİRLENİYOR'

Bu adam ittifak ustası. Önce ittifakı PKK ile yaptı. Oradan bir şey çıkmadı FETÖ ile yaptı, oradan da bir şey çıkmadı. Sonra Cumhur ittifakı yaptı. Her ittifaktan sonra ‘Allah'ım beni affetsin, kandırıldım' dedi. Yazık, her konuda kandırılıyor. Ama bir konuda çok uyanık. Yandaş müteahhit konusunda çok uyanık. Bu arkadaşla aynı yolda yürümenin mümkünatı yok. İttifak uzmanı kendileri. Biz ittifak yapıp adını ‘Millet ittifakı' koyunca çok sinirlendi. Yahu ittifak kanununu çıkaran sensin. Şimdi ittifak yapanlar vatan haini. Bak aynaya hain kim göreceksin.

'BAŞBAKAN YARDIMCISININ DAMADI FETÖ'DEN KAÇAK'

Bir de bir FETÖ iftirası var ki evlere şenlik. Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ'cü ilan edecekler. Yedi göbek sülalemde bir tane FETÖ'cü çıksın ben siyaseti bırakırım. Ama çok enteresan, Meclis başkanının damadı FETÖ'den kaçak, Başbakan Yardımcısının damadı FETÖ'den kaçak. FETÖ ile 16 yıldır hemhal olan, aynı odada aynı imzaları atan bu iktidarın zannettim ki ben sayın Erdoğan bu konuda samimidir, FETÖ mücadelesinde samimidir. Mücadeleyi sulandırdılar.