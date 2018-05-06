Gelibolu Rus anıtında 10. yıl töreni düzenlendi

Gelibolu’da ilk kez 1921’de inşa edilen Rus anıtının 2008’deki yeniden açılışının 10. yılında tören düzenlendi. Törene Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Podelışev, Aziz Andrey Vakfı Başkanı Yakunin ve çok sayıda yetkili katıldı.

Rusya'daki devrim ve iç savaştan kaçarak Çanakkale Gelibolu'ya yerleştirilen ve hayatını orada kaybeden Rusya vatandaşları anısına inşa edilen Rus anıtında, Aziz Andrey Vakfı tarafından tören düzenlendi.

İlk kez 1921'de inşa edilen ve 1949'daki depremde tahrip olmasının ardından 2008'de yeniden açılan anıtın yeniden açılışının 10. yılında gerçekleşen törene Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelışev, Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, Başpiskopos Medonskiy Mihail, Moskova Patrikhanesi Dışişleri Sorumlusu Grigoriy Sokolov, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ve Rusya'dan gelen bir heyet katıldı.

Anıtın önündeki merasim, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelışev, orada yaptığı konuşmada, anıtın iki halkın kardeşliğine işaret ediyor olması itibarıyla sembolik önemi olduğuna değindi.

Gelibolu’daki etkinlikten güzel bir kesit https://t.co/7tE2icnF11 — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 6 Mayıs 2018

​'İKİ HALKIN KURDUĞU YAKIN İLİŞKİLERİ TEMSİL EDİYOR'

Podelışev "Bu anıt, hem tarihsel olarak önemli bir dönemi hem de iki halkın kurduğu yakın ilişkileri temsil ediyor" dedi.

Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin da "Türk-Rus ilişkilerinde geçmişi değiştirmek elimizde olmasa da; geleceği değiştirme şansına sahibiz. Bu anıtın inşası da bu ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

İlk kez 1921’de ve 1949’daki depremde tahrip oluşunun ardından 2008’de yeniden açılan Gelibolu Rus Anıtı’nın yeniden açılışının 10. yılında anıtı ziyaret eden heyetleyiz pic.twitter.com/q0Vx3qxZcs — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 6 Mayıs 2018

​'DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLECEK DÜZEYDE'

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar adına konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım "1920'de Gelibolu'ya 26 bin Rus ülkelerinden kopup bizim topraklarımıza gelmişti. Gelibolu, bu insanlara sahip çıktı, ve bu onlara ‘kardeş' dedi. Bu tavır, dünyaya örnek teşkil edebilecek nitelikte" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Rusya Devlet Akademik Müzik grubu sahne aldı. Grup, balalayka, akordeon gibi çeşitli enstrümanlarla Rus kültürünü temsil eden "Kalinka" gibi pek çok besteyi çaldı.