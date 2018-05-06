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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nda: Yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sırbitan İş Forumu'nda konuştu Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla bu yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
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    Erdoğan, WOW İstanbul Hotel'de düzenlenen Türkilye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Marmaray ve Avrasya tünellerinin tamamlandığını, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temellerinin atıldığını, İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışının yapılacağını hatırlattı.

    Açılışı yapılacak havalimanının yıllık kapasitesinin 90 milyon olacağını vurgulayan Erdoğan, "2023'te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Hedef bu ve şu anda havalimanı neredeyse bitti, bitiyor. Bu durumda. Bunlar tabii dünyada bazı ülkeler tarafından pek de hazmedilemiyor. Rahatsız oluyorlar. Halbuki çalışsalar onların da olacak" diye konuştu.

    '135 MİLYAR LİRALIK 23 PROJEYE TEŞVİK BELGESİ VERDİK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
    © AA / Kayhan Özer
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da
    Geçen haftalarda hem yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili hem de stratejik yatırımların teşvikiyle ilgili çok önemli iki adım attıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Proje bazlı teşvik uygulaması kapsamında ilk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki düzenlemelerle de şirket kuruluşundan banka ipoteklerine kadar pek çok alanda yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık. Bu başarıların 2008 küresel finans krizine, Irak ve Suriye'de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen elde edildiğinin unutulmaması gerekiyor. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla bu yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz."

    'PAKET TURİZM İLE ORTAK ÇALIŞMANIN İÇİNE GİRİLEBİLİR'

    Türk Akımı
    © Sputnik /
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    Erdoğan, ekonomik istikrarların yanında pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerinin daha da geliştirebileceği sektörlerden birisinin de turizm olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

    "Bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye — Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir. 2017 yılında Sırbistan'da 150 bin turisti ülkemizde ağırladık. Türkiye'den de yaklaşık 100 bin turist, Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayının içinde bulunduğumuz yılda daha da artacağını düşünüyorum."

    'HERŞEYDEN ÖNCE DOSTLUK PROJESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

    Altyapı dahil ulaştırmanın da ülkelerin arasında yatırım ve işbirliği için özellikle önemli fırsatlar sunan bir alan olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ülkemizin de katkılarıyla inşa edilmesi öngörülen Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesini bölgesel, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak her şeyden önce bir dostluk projesi olarak görüyoruz. İlgili makamlar, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten muhataplarıyla beraber teknik çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de gerek Başbakanımız, gerek Ulaştırma Bakanımız, kendileriyle bu çalışmaları sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bu proje kısa sürede hayata geçtiğinde, bölgesel barışa da çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Tabii, bugün bu konuda mutabakat muhtırasının da imzalanması da ayrıca anlamlı ve önemlidir."

    'SİZDEN RİCAM SIRBİSTAN'DA YATIRIMLARA DEVAM'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
    © AA / Murat Kula
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    Sırbistan'la sahip oldukları vizyon birliğini bölge için büyük bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Ortak geçmişi ve pek çok ortak özelliği paylaştığımız Sırbistan ile şimdi de küresel iş dünyasında ortak olmak için yola çıkıyoruz. Bu yolda, siz iş dünyamızın da bizimle beraber yürümesini, bizlere yoldaşlık yapmasını özellikle istiyoruz. İki ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bizler siz iş adamlarımızın önünü açmak, işlerini kolaylaştırmak için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Sizlerden de iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla istifade edecek projeler, işbirliklerini geliştirmeyi bekliyoruz. Ve sizlerden ricam, Sırbistan'daki yatırımlara devam. Hatta Sırbistan'dan ortaklıklar kurmak suretiyle gerekirse üçüncü ülkelerde yatırımlar."

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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