İYİ Parti standına bıçaklı saldırı: 6 yaralı

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı oldu. Odatv'nin İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre saldırıda 6 kişi yaralandı.

3 kişinin bıçakla 3 kişinin darp edilerek yaralandığını ileten parti yetkilileri saldırganların MHP'li olduğunu iddia etti.

Hafif yaralılar Avcılar Anadolu Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olanlar Silivri Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

'YARIŞI TEHLİKELİ BİR SÜRTÜŞME ALANINA TAŞIYORLAR'

​İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray konuya dair Twitter'da paylaştığı mesajda "Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır. — Aytun Çıray (@AytunCiray) 6 Mayıs 2018

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