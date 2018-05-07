Kayıt
02:42 07 Mayıs 2018
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

    Çavuşoğlu: Düğmeye bastık, seçimlerden sonra tekrar reformcu kimliğimiz ön plana çıkacak

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (245)
    0 42

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Düğmeye bastık. Yeni sistemde inşallah seçimlerden sonra tekrar o reformcu kimliğimiz ön plana çıkacak" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir
    Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, reformlara bağlı olduklarını, yine reformların yapılacağını ancak devlet kurumlarına girmiş hainlerin de temizleneceğini ifade ederek, "Çünkü bu hainlerin sadakati sadece o Pensilvanya'daki hastaya, ruh hastasına. Devlete, millete değil. Dolayısıyla biz onlarla mücadele edeceğiz. Elbette bu ülkenin imajı önemli, elbette biz de imajımızın düzgün olmasını isteriz. Bir Dışişleri Bakanı olarak en çok ben isterim. Ama bugün Türkiye'nin güvenliği ve bekası her şeyden önemlidir. İşte şimdi teröristleri temizliyoruz" diye konuştu.

    'HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ'

    24 Haziran seçimiyle beraber reformlarla demokrasinin standardının yükseltileceğini, FETÖ'nün bozduğu adaletin yeniden getirileceğini belirten Çavuşoğlu, herkes için adalet sağlanacağını söyledi. Herkes için özgürlük istediklerini, inançlara saygı duyduklarını, İstanbul'da kiliselerin restore edildiğini, Akdamar'da Ermeni kilisesinin tekrar ibadete açıldığını, Rumların gidip Trabzon'da ibadet edebildiğini aktaran Çavuşoğlu, hoşgörünün ne demek olduğunu Avrupa'ya ve tüm dünyaya göstereceklerini dile getirdi.

    24 Haziran'dan sonra yasaların TBMM'de milletvekilleri tarafından hazırlanacağını, bürokratların hazırladıkları taslaklar ile değil, milletvekilleri tarafından yasama çalışmaları yapılacağını anlatan Çavuşoğlu, bunun yanı sıra cumhurbaşkanı dahil, hükümette görev alanların Meclise karşı sorumluluğunun yanında, yargıya karşı sorumluluğunun da getirildiğini kaydetti.

    Çavuşoğlu, "Şu andaki sistemde cumhurbaşkanında yetki çok var, en az başbakan kadar yetki var ama sorumluluk ve hesap verebilirlik sıfır. Dolayısıyla yeni sistemde hem yürütme hem de yasama güçlü olacak." açıklamasında bulundu.

    Türkiye'nin demokratikleşmesi için de önemli adımlar attıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    • Bugün Türkiye'nin gerçekleştirdiği demokratikleşme sürecini, yaptığı reformları görmezden gelen ülkeler, bundan 6 sene, 7 sene, 8 sene önce 'Türkiye'de sessiz devrim var.' diyorlardı. Şimdi niye inkar ediyorsunuz? Türkiye'yi reforme eden, tüm kanunlarını uluslararası standartlara, yani demokratik standartlara yükselten parti hangi partidir? AK Parti. Kimin liderliğinde? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. 'Türkiye'de sessiz devrimler yapıyor.' dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'a bugün neden 'diktatör.' diyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan sandıkları inkar edip de zorla mı iktidar oluyor, girdiği her seçimi kazanıyor. Çıktın yendi, çıktın yendi, çıktın yendi, şimdi 'çıktım yendi.' olacak.
    • Her seçimimiz demokratik, her seçimimiz şeffaf. Uluslararası standartlara uygun. Ama dert başka. Açık sözlüyseniz, onların talimatlarına isyan ederseniz, onların talimatlarına 'Sen Türkiye'ye talimat veremezsin.' derseniz, onların yanlışlarına, 'Sen yanlış yapıyorsun' derseniz, Türkiye'ye ders vermeye çalışanlara ders verirseniz, hazmedemiyorlar. Bizde bir değişiklik yok. İşte sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul'da manifestomuzun açıklamasını yaptı. Seçim sürecinde tabii ki politikalarımızı, projelerimizi, planlarımızı halkımızla paylaşacağız. Düğmeye bastık. Yeni sistemde inşallah seçimlerden sonra tekrar o reformcu kimliğimiz ön plana çıkacak.
    • Bize ders vermeye kalkanlar, bize akıl vermeye kalkanlar Türkiye'nin gerçeklerini görmek istemiyorlar. Türkiye'nin neyle mücadele ettiğini görmek istemiyorlar. AB Komisyonu Başkanı diyor ki 'Sayın Cumhurbaşkanı, kusura bakma sizi öldürmek istediğini biz bilmiyorduk, sonradan öğrendik.' diyor. Sen çocuk mu kandırıyorsun. Sen bunu bilmiyorsan o kurumun başında ne işin var? Darbecilere ev sahipliği yapıyorsunuz, onlara statüler veriyorsunuz, sığınma hakkı veriyorsunuz. Türkiye'nin iadesini istediği darbecileri Türkiye'ye vermiyorsunuz. Neden?

    'DIŞ POLİTİKADA HANGİ ÜLKE İLE NASIL İLİŞKİLER KURULACAĞINA KARAR VERMEK İSTİYORLAR'

    Bağlı bir Türkiye istendiğini belirten Çavuşoğlu, "Dış politikada hangi ülke ile nasıl ilişkiler kuracağına onlar karar versin. 'Rusya ile bu kadar ilişki kurabilirsin, İran'la ancak uzaktan selamlaşabilirsin, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri senin neyine? Biz oraya gideriz, sen gidemezsin. Çin'le, aman uzak dur. Ne işiniz var Afrika'da?' Sen Afrika'ya sömürgeci gittin, biz Afrika'yı ihya etmek için oradayız, barış için oradayız." dedi.

    'HİÇ 400 BİN KÜRT'ÜN SORUNLARINI DİNLEDİNİZ Mİ DİYE SORDUM'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Taner Timur: Erdoğan, Kürt siyasal hareketini ve liberalleri çok iyi kullandı
    Batı ülkelerinin hep PKK'yı, YPG'yi savunduğunu, bölgede yaşayan Kürtlerin durumunu kimsenin sormadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Geçen NATO'da söyledim. Lüksemburg Dışişleri Bakanı bize ders vermeye kalkıyor, biz de haddini bildirdik tabi. Sorduğum sorulara cevap veremedi. Bu soruları sordum kendine. Hiç dedim 400 bin Kürt'ün sorunlarını dinlediniz mi? Suriye'ye neden dönemiyorlar? Biz, Fırat Kalkanı operasyonunu tamamladıktan sonra, 10 gün önceki rakamları söylüyorum, 160 bin Suriyeli vatandaşımız Türkiye'den buralara döndü. En az bir o kadar Suriyeli de ülkenin değişik bölgelerinden evlerine, o bölgeye döndü. Yani 300 binden fazla insan bu bölgeye döndü. Şimdi Afrin'e de dönüyor. İşte gerçekleri görmek istemiyorlar, sebep bu." değerlendirmesinde bulundu.

    'KUTSAL KİTABIMIZ SENİN YAPBOZ TAHTAN MI?'

    Kuran-ı Kerim/Müslüman/İslamiyet
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Fransa'da İslam tartışması: Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın
    Batılı ülkelerin Türkiye'ye her istediklerini yapamayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Fransa'da içlerinde Sarkozy'nin (Eski Fransa Cumhurbaşkanı) de olduğu densizler Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değişmesi gerektiğini, bazı bölümlerinin çıkarılması gerektiğini savunmuşlar. Kutsal kitabımız senin yapboz tahtan mı? Neymiş efendim, Yahudi düşmanlığı içeriyormuş. Tarih boyunca Yahudilere siz zulmettiniz. Tarih boyunca Yahudilerin sığınağı olmuştur Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti. Müslümanlar sahip çıkmıştır. Soykırımlar Türkiye'de mi yaşandı? Biz İsrail devletinin zulmüne karşıyız, Yahudilere karşı değiliz. Bizim tüm inançlara saygımız var. Bizde antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı yoktur. Bizim inancımıza terstir, dinimize terstir, Kur'an-ı Kerim'e terstir. İşte bunların ırkçılıkta da İslam düşmanlığında da vardığı noktanın, entelektüel yobazlığın bir göstergesidir bu. İyice hadlerini aştılar. Bunlar böyle konuştukça Avrupa'da camilere, ibadet yerlerine saldırılar oluyor."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (245)

    İlgili konular:

    Alişan'ın nikah şahitliğini yapan Erdoğan: Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar
    Erdoğan Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nda: Yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz
    Bilal Erdoğan: 'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani, çok trajikomik
    Etiketler:
    Reform, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
    Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K avcı uçakları, ilk kez Moskova semalarında
    Karikatür
    National Interest, NATO'nun korkulu rüyası olan Rus jetini anlattı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam