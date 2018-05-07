Türkiye'den 'Bazı ayetler Kuran'dan çıkarılsın' bildirisine tepki

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski başbakanlardan Manuel Valls’ın da aralarında bulunduğu 300 siyasetçi ve yazarın, Yahudi düşmanlığını yaydığı gerekçesiyle Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bildirisine Türkiye’den tepki geldi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bildiriye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

“Aralarında Sarkozy’nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını talep etmiş. Modern çağda cehalet ve hamakat bu kadar olabilir."

Avrupa Biriliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

“300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor.

© AP Photo / Lai Seng Sin Malezya'da inekler için Kuran-ı Kerim dinletisi önerisi

Bu şahıslar, bu barbar ve ahlak dışı taleple, DEAŞ’ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan etmişlerdir. DEAŞ’ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa’nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor. DEAŞ’ın aleni akrabalarını tespit etmek kolay. Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp, yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu. İnsanlık rehberi Kuran’dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı.”