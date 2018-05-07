Yaşar Okuyan: Muharrem İnce kolay yutulur lokma değil

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçim için cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'kolay yutulur lokma olmadığını' söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Eleştirilerini bir seviyede tut, o seviyenin altına düşme, vallahi seni evirir çevirir. İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer" dedi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında konuşan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek, "Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer" dedi.

Yalova'dan çıkan ilk bakan olan Yaşar Okuyan, kendisi gibi Yalovalı olan Muharrem İnce ile geçmişte siyasette çok karşı karşıya geldiğini belirterek şunalrı söyledi:

"Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bak hemşehrim, sen Muharrem İnce'yi tanımazsın. Muharrem İnce ile biz Yalova'da yıllardır siyasette hep karşı karşıya geldik. Sana tavsiyem, Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Belli bir çizginin altına seviyeyi düşürme. Çok net, dostça bir şey söylüyorum. Muharrem İnce, kolay yutulur lokma değil, eleştirilerini bir seviyede tut, o seviyenin altına düşme, vallahi seni evirir çevirir, o Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer."