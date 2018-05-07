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    Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,

    HDP, Hüda-Par'la ittifaka olumsuz yanıt verdi: Parti tabanı hazır değil

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (249)
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    HDP, doğu ve güneydoğuda faaliyet gösteren 5 partinin seçimlerde Hür Dava Partisi (Hüda-Par) ile ittifak yapma teklifine parti tabanının buna hazır olmadığını gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi.

    Zekeriya Yapıcıoğlu
    © AA / Ömer Yasin Ergin
    HDP ve Hüda-Par, ittifaka doğru gidiyor
    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 24 Haziran seçimlerine CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile gitmek isteyen ancak beklediği teklifi alamayan HDP, batıda sol, sosyalist, doğu ve güneydoğuda da Kürt parti ve grupları ile görüşmeler yürüttü. Görüşme trafiği sürerken, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye ve Azadi Hareketi’nin oluşturduğu Kürt seçim ittifakı hem HDP’ye hem de Hüda-Par’a da seçim ittifakı yapma teklifi götürdü. HDP teklifi hemen reddetmedi ve parti organlarında konuyu değerlendireceği yanıtını verdi.

    Hüda-Par
    © AA / Arşiv
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    Siyasi rakip olan iki partinin ilk kez birbirine bu derece yakınlaşması her iki partinin tabanında tartışmaları da bereberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Hüda-Par ile ittifak olabileceği haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine parti tabanından tepkiler yükseldi. Parti içindeki sol ve sosyalist bileşenler de Hüda-Par ile ittifaka olumsuz görüş bildirdi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin Hüda-Par ile ittifakın söz konusu olamayacağını açıklamasının ardından Kürt seçim ittifakına 'Hüda-Par’ın içinde yer alacağı bir ittifaka partinin hazır olmadığı' belirtilerek olumsuz yanıt verildi.

    HDP’nin diğer 5 partiyle ittifak görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşma sağlanması durumunda partilerin adaylarının HDP listesinden seçime gireceği ifade ediliyor.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (249)

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    Etiketler:
    HDP, Hüda-Par, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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