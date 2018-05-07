CHP, 3 koldan sahaya iniyor

CHP, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için bildirge hazırlıklarını devam ettiriyor. 24 Mayıs'ta bu bildirgeyi açıklayacak olan CHP'de Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan sahada olacak. Kılıçdaroğlu'nun kutuplaştırıcı dil konusunda partiyi de uyardığı belirtildi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, CHP'nin seçim bildirgesinde Türkiye’nin 5 temel sorunu olarak saptanan demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politikaya ilişkin çözüm önerileri yer alacak. Bildirgede, özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter sistemi güçlendiren, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir anayasa vaadi de bulunacak.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

CHP’nin seçim stratejisi konusunda ise bugün önemli bir buluşma gerçekleşecek. Partinin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunacak. Toplantıda, seçimlerde izlenecek strateji de ele alınacak.

© AA / Yunus Ozan SÖYLER İnce'den TRT'ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur

CHP’de birkaç gün içinde netleşecek seçim stratejisine göre, 3 koldan sahaya inilecek. Kampanya sırasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’a seçim otobüsü tahsis edilecek. 3 isim, CHP Genel Merkezi’nin koordinasyonunda 3 ayrı otobüsle Türkiye’nin 81 ilini dolaşacak. Seçim kampanyası sırasında kutuplaştırıcı dilden uzak durulmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, referandum sürecinde olduğu gibi miting yerine daha çok salon toplantıları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve kanaat önderleriyle buluşmalar gerçekleştireceği belirtildi. CHP liderinin bu yüzden mitingden çok ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaştan oy istenmesini talep ettiği bildirildi.

İnce ve Tezcan, geniş katılımlı mitinglerle oy isteyecek. Kılıçdaroğlu ve İnce, bazı mitinglerde kürsüye birlikte çıkacak.