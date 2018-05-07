Selvi: Erdoğan'ın Kürt ve Alevi sorunu hakkında başlık açmaması, 'Cumhur İttifakı'na uygun

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan tarafından partisinin İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde açıkladığı seçim manifestosunu değerlendirdi: "Kürt sorunu ve Alevi meselesine ayrı bir başlık açmaması şaşırtıcıydı. Bir anlamda ‘cumhur ittifakı’nın ruhuna uygun bir manifestoydu."

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Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu değerlendirdiğimizde ise, yeni bir yola çıkarken milletle yapılan bir ahitleşmeydi. Bir anlamda, Erdoğan güç odaklarıyla değil milletle sözleşme yaptı. Askeri vesayetin güçlü olduğu bir Türkiye’yi nasıl ki “milletin özne olduğu bir Türkiye” haline dönüştürdüyse, ahitleşmesini de yine milletle yaptı. ”Ahdim olsun ki, yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak” diye bir vizyon ortaya koydu. Özal cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis’teki ilk konuşmasında üç hürriyeti ortaya koymuş, “Serbest düşünce, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti” demişti. Bunlar tarihi belgelerdir.

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AK Parti, ilk olarak “erdemliler hareketi” olarak yola çıkmıştı. Erdoğan, 16 yıllık iktidar yürüyüşünün sonunda buna yeni halkalar ekledi. “Erdem, irade ve cesaret” dedi. Bu bir anlamda Erdoğan’ın 16 yıllık liderliğinin simgesi gibiydi. Büyük güçler ne der demek yerine, hak ve hakikat ne der diye hareket etti, bu anlamda erdemli oldu. Mazlumlar söz konusu olduğunda susmak, sinmek, saklanmak yerine iradesini ortaya koydu ve 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi ölüme karşı cesaretle yürüdü. Bu bir anlamda Erdoğan’ın başarısının da bir sırrıydı. Başka bir deyişle Erdoğan’ı, Erdoğan yapan sırrın bir özetiydi.

Cumhurbaşkanı Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana gelen süreci de üçe ayırdı: “Kuruluş, Diriliş ve Şahlanış” dönemi. Dirilişin Erdoğan’ı olarak, ”24 Haziran’da şahlanışa talibiz” dedi.

Milli güvenlik ve terörle mücadelede vurgusu dozunda tutulmuştu. Avrupa Birliği hedefi, daha çok özgürlük, daha çok adalet vurgusu yerindeydi. Ama Kürt sorunu ve Alevi meselesine ayrı bir başlık açmaması şaşırtıcıydı. Bir anlamda ‘cumhur ittifakı’nın ruhuna uygun bir manifestoydu.