İnce'den Bilal Erdoğan'a: Çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın CHP ve erken seçime ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. İnce, "Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin. Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoan, dün bir etkinlikle yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin adaylığını açıklarken 'Gel bakalım Muharrem İnce' sözlerini hatırlatarak, "'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar."

Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar. — Muharrem İNCE (@vekilince) May 7, 2018

Bilal Erdoğan, "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin, 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin, devamlı seçim kaybeden genel başkanı aday olmasından bunu anlıyoruz. 'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Hani bu hani siyaseten atışma olsun diye söylenince belki çok şık olmuyor ama bu dayanılmaz bir durum. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok acıklıydı durum" diye konuşmuştu.