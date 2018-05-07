Mediar: Millet İttifakı, Meclis'te çoğunluğu alır

Adaylıkları kesinleşen dört isim var. Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu. Bugünkü şartlarda cumhurbaşkanlığı için sizce en şanslı kim?

Haluk Çalış: Cumhurbaşkanı adayları için şu nokta net.. Adayların hepsi, bu ülkenin Kürt seçmenine dönük bir şeyler söylemek zorunda. “Kürtlerle nasıl uzlaşılabilir” sorusu, AKP-MHP’nin de bir sorunu. Kısacası bugün, ‘millet ittifakı’nın da, ‘cumhur ittifakı’nın da Kürt seçmenle ilgili çözülememiş engelleri var.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak milletvekilliği seçimine gelirsek… CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin oluşturdukları millet ittifakı meclis çoğunluğunu alabilir mi?

Ulaş Karakul: Evet, bugünkü verilere göre meclis çoğunluğunu kazanabilirler.

Peki, cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur sizce?

Ulaş Karakul: İkinci turda cumhurbaşkanlığını da kazanabilirler.

© AA / Evrim Aydın Konsensus'tan İnce-Erdoğan anketi

Ulaş Karakul: Saadet ve İYİ Parti açısından HDP, ittifak yapmanın güç olduğu bir parti. Bu partilerin kaygılarını anlıyoruz. Ancak HDP seçmeninin desteği olmadan da bu seçimi kazanamayacaklar.

HDP ile ittifak kurulsaydı millet ittifakının seçmenleri nasıl davranırdı?

Ulaş Karakul: HDP ittifakta yer alsaydı, İYİ Parti ve CHP seçmenlerinin bir bölümünde kararsızlar oluşacak, bazılarında da seçimlere katılmama kararına neden olacaktı. Bu yüzden HDP seçmeni, bu ittifak konusunda bir muhasebe yapmalıdır.