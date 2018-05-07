Akşener'den ekonomi vaatleri: 25 Haziran sabahı sizi yükten kurtaracağım, borç kaderiniz değil

Ankara'da basın toplantısı düzenleyen cumhurbaşkanı adayı Akşener, seçilmesi durumunda ekonomi alanında yapacaklarını şu ifadelerle açıkladı:
- 30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.
- Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur.
Genel Başkanımız Meral Akşener basın toplantısında konuşuyor.#BorçKaderinDeğilSiliyoruz https://t.co/WkxahFMMBS— İYİ Parti (@iyiparti) 7 Mayıs 2018
- Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.
- Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek’in taşıt ve hizmet binası kiralamaları için zamanında, “fındık-fıstık parası” dediği rakam kadar.
- Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil. Sileceğiz. Kurtulacaksın.
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