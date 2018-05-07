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    Meral Akşener

    Akşener'den ekonomi vaatleri: 25 Haziran sabahı sizi yükten kurtaracağım, borç kaderiniz değil

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçiminde kazanmaları durumunda gerçekleştirecekleri ekonomik faaliyetleri açıkladı. Mevcut hükümetin gereksiz harcama yaptığını söyleyen Akşener, "Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil. Sileceğiz. Kurtulacaksın" dedi.

    Ankara'da basın toplantısı düzenleyen cumhurbaşkanı adayı Akşener, seçilmesi durumunda ekonomi alanında yapacaklarını şu ifadelerle açıkladı:

    • Dolar
      © AA /
      Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
      Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.
    • 30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. 
    • Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. 

    • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
      © AA /
      Karamollaoğlu: Bütün imkanları tükettiler, borç bile bulamıyorlar
      Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. 
    • Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım. 
    • Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek’in taşıt ve hizmet binası kiralamaları için zamanında, “fındık-fıstık parası” dediği rakam kadar. 
    • Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil. Sileceğiz. Kurtulacaksın.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
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