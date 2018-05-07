Akşener'den ekonomi vaatleri: 25 Haziran sabahı sizi yükten kurtaracağım, borç kaderiniz değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçiminde kazanmaları durumunda gerçekleştirecekleri ekonomik faaliyetleri açıkladı. Mevcut hükümetin gereksiz harcama yaptığını söyleyen Akşener, "Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil. Sileceğiz. Kurtulacaksın" dedi.