Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için yolu yarıladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100.000 imzanın yarısını topladı.

Aydınlık'ın haberine göre, Perinçek için verilen imza sayısı bugün saat 11.20 itibarıyla 50.000'i aştı.

Haberde "Doğu Perinçek'in kalan 3 günde 50 bin imza daha toplaması için seferberlik yurt çapında sürüyor. Vatan Partisi örgütlerinin yanı sıra farklı siyasi partilerden aydınlar, AKP'nin 100 bin imza dayatmasına karşı Perinçek'e destek çağrısı yapıyor."

İmzaların toplanması için son gün 9 Mayıs.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 214.000, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 139.000 imza toplamış bulunuyor.