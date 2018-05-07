İnce: Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bizim derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek" dedi. Türkiye'de sadece bir kesimin mutlu olduğunu belirten İnce, gençler için de çalışmalarından bahsetti: "19 Mayıs ve 29 Ekim'de ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz."

© Fotoğraf : DHA Yaşar Okuyan: Muharrem İnce kolay yutulur lokma değil

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İnce, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere cumhurbaşkanı adayları ile televizyonda karşılıklı diyalog teklifinde bulundu: "Dün Sayın Erdoğan diyor ki muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Çok güzel, mutlu oldum. Batı’da seçimler şöyle oluyor. Adaylar televizyon programına karşılıklı çıkıyorlar, tartışıyorlar. Ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsanız muasır medeniyetler seviyesini geçeceğiz. Gelin tartışalım, hayallerimizi anlatalım."

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP'nin saraya gitmeme gibi bir tavrı var. Ben CHP rozetini çıkardım. Erdoğan nerede isterse görüşebilirim. Saraya da gitmeye razıyım. Bugün Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Akşener ve Erdoğan'dan da cevap bekliyorum.

Toplumun ezici bir çoğunluğu mutsuz, huzursuz. Erdoğan inince ne olur? Döviz inerse, faizler inerse, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre fiyatı, mazot fiyatı inerse Erdoğan da insin kardeşim o zaman. 80 milyondan daha mı değerli?

Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Manşete koyamaz. İş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok. Zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu fakir fukara millete güveniyorum. Devrimi gerçekleştirecek. Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl imanıyla mücadele ettiyse, bu kampanyada da savaş gibi değil ama zafere ulaşmak için ter dökerek mücadele edecek. Ben bunu milletimizle birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var. Sizlerin de içinin kan ağladığını, yapamadığınızı, yazamadığınızı, göremediğinizi ben de biliyorum.

CHP'nin adayı Muharrem İnce açıklama yapıyor https://t.co/Bq8Oq6KMfW — Habertürk TV Canlı (@HaberturkLive) 7 Mayıs 2018

© Fotoğraf : DHA Akşener'den ekonomi vaatleri: 25 Haziran sabahı sizi yükten kurtaracağım, borç kaderiniz değil

Siyasette önümüzdeki dönemde uzay madenciliğini konuşacağız. Hurafeler değil bilim konuşacak insanlar. Kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak ilk kez. Cumhurbaşkanının dili bu olunca Türkiye’nin gündemi de bu olacak, televizyondaki tartışmalar da bunlar olacak.

'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesini kaldıracağız. Böyle bir şey olmayacak. Hiç kimseye dava açmayacağım, bariz küfür etmediği sürece. Ben kimseye tezek demeyeceğim ki bana hakaret etsin.

© AA / Orhan Akkanat Bilal Erdoğan: 'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani, çok trajikomik

© AA / CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, basın toplantısı öncesi gazetecilerle sohbet etti ve Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa İstemi'nin kamerasını alarak fotoğrafını çekti.