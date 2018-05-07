MİT TIR'ları davasında Dündar ve Gül'ün dosyaları ayrıldı

Adana ve Hatay'da 2014'te silah naklederken jandarma tarafından durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini yayınlayan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, Gül ve Dündar'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül katılırken yurtdışında bulunan Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap olmadığı belirtildi.
Mahkeme, Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş olduğu yazıda, dava konusu olaya ilişkin bilgi ve belgelerin gizli kalması gereken devlet sırrı kapsamında kaldığının belirterek bu nedenle yeniden görülmeye başlayan duruşmaların tamamının kapalı yapılmasına ve eşlerin kapalı duruşmalara katılmasına izin verilmesine karar verdi.
FETÖ ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) avukatı Ela İlden'in İzmir'den 18 Nisan 2018 tarihli dilekçe göndererek Can Dündar tarafından yazılan kitaplar ve sanığın yazıp yönettiği Mustafa isimli belgeselin basım ve yayınlanmasının durdurulmasını, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerden oluşan eserlerin toplatılması, elektronik ortamda bunlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istendiği, ancak bu talebin dava ile bağlantılı olmadığı gerekçesi ile dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği de belirtildi.
Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Belçika yetkili Adli Makamları nezdinde yapılan iade sürecinin beklenilmesine karar verdi. Heyet, Erdem Gül yönünden dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Can Dündar, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Gül hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesine hükmetmişti.
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