Sarraf ve Gündeş'in davalık yalısı için 'imar barışı beklensin' talebi

Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in kanuna aykırı tadilat yaptıkları için 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle davalık oldukları Kanlıca'daki yalı için 'imar barışının' beklenmesi talebi geldi. Gündeş'in avukatı, "İmar affı çıkması an meselesi. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada şarkıcı Ebru Gündeş'in avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz etti.

© AA / 15 milyon binaya imar affı geliyor

Gündeş'in avukatlarından Begüm Can Güven, bilirkişilerden 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Bilirkişiler cezalandırma istemişler. Bilirkişiler hukuki değerlendirme yapamaz. Sadece kendilerine verilen uzmanlık alanında değerlendirme yaparlar. Bilirkişiler hakkında yapmış olduğumuz şikayetler nedeni ile bize duydukları husumet nedeni ile hukuki mütalaada bulunup mahkemeyi yönlendirmeye çalışmışlardır. Biz öncelikle bu bilirkişiyi reddediyoruz. Dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdi edilmesini istiyoruz" dedi.

Rıza Sarraf'ın savcılık sorgusunda, davaya konu işlemlerden eşi Gündeş'in haberinin olmadığını söylediğini belirten avukat Güven, "Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" diye konuştu.

BİLİRKİŞİNİN REDDİNE İLİŞKİN TALEP REDDEDİLDİ

Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar verdi.

Mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

© Fotoğraf : Twitter Yalı davasında Ebru Gündeş'in dosyası ayrıldı

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş üzerine kaydettirmişti. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış, tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Sarraf ve Gündeş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede şüpheliler Sarraf, Gündeş ve yalıda tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

ABD'de bulunan Sarraf'ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmişti.