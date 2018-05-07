Sarraf ve Gündeş'in davalık yalısı için 'imar barışı beklensin' talebi

Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in kanuna aykırı tadilat yaptıkları için 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle davalık oldukları Kanlıca'daki yalı için 'imar barışının' beklenmesi talebi geldi. Gündeş'in avukatı, "İmar affı çıkması an meselesi. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi.
Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada şarkıcı Ebru Gündeş'in avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz etti.
Gündeş'in avukatlarından Begüm Can Güven, bilirkişilerden 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Bilirkişiler cezalandırma istemişler. Bilirkişiler hukuki değerlendirme yapamaz. Sadece kendilerine verilen uzmanlık alanında değerlendirme yaparlar. Bilirkişiler hakkında yapmış olduğumuz şikayetler nedeni ile bize duydukları husumet nedeni ile hukuki mütalaada bulunup mahkemeyi yönlendirmeye çalışmışlardır. Biz öncelikle bu bilirkişiyi reddediyoruz. Dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdi edilmesini istiyoruz" dedi.
Rıza Sarraf'ın savcılık sorgusunda, davaya konu işlemlerden eşi Gündeş'in haberinin olmadığını söylediğini belirten avukat Güven, "Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" diye konuştu.
Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar verdi.
Mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.
Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş üzerine kaydettirmişti. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış, tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Sarraf ve Gündeş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.
İddianamede şüpheliler Sarraf, Gündeş ve yalıda tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
ABD'de bulunan Sarraf'ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmişti.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)