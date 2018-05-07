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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

    CHP Sözcüsü Tezcan: TSK'nın üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, ismi muhalefetin ortak adayı olarak öne çıktığı sırada eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyarette bulunmasıyla ilgili "Siyasete üniforma sokulmuştur. TSK'nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir" açıklamasını yaptı.

    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

    Tezcan şöyle konuştu: "Adaylık açıklamasında çok önemli bir şey vardı. İnce, parti rozetini çıkardı ve Genel Başkanımıza teslim etti. Biz bütün toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz milleti ayırmayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz.

    'TSK'NIN ÜNİFORMASI KİRLETİLDİ'

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hulusi Akar Saray'ın talimatıyla ismi adaylıkta geçen önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telkin ziyaretinde bulundu. Siyasete üniforma sokulmuştur. TSK'nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir.

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞININ KUYRUĞUNA TAKILAN BAHÇELİ'

    Devlet Bahçeli milleti korkutmaya çalışmıştır. Milletin gidip imza vermesinden korkan tek adam koalisyonu, tehdit yoluyla imza toplanmasını engellemek istemiştir. Bütün hukuk dışı yöntemlerini kullanarak rakipsiz yarış peşindedirler ama millet bu girişimlerini de boşa çıkarmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan bir rahatsızlık duymamaktadır.''

    'YÜZYILIN KOMEDİSİ'

    AK Parti'nin seçim manifestosunu da değerlendiren Tezcan, "16 yıldır neyi yok ettilerse vaat ediyorlar. Yüzyılın komedisi" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.
    © AA /
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    'MUHALEFET İÇİNDE BİR TARTIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ'

    Tezcan, HDP'nin CHP'yi samimiyetsizlikle suçlayan açıklaması hakkında ise ''Ne söylerlerse söylesinler. Biz muhalefet içerisinde bir tartışmanın bir parçası olmayacağız. Bizim hedefimiz iktidar'' diye konuştu.

     

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    Etiketler:
    Seçimlere müdahale, asker, CHP, Bülent Tezcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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