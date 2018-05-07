Bakan Yılmaz: Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a giden Bakan Yılmaz, Cizre ilçesinde 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelen Yılmaz, sözleşmeli bir öğretmenle yaptığı sohbette, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi.
Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere atandığı ilde görev yapması zorunluluğu getirilen uygulamadan öncesine ilişkin, "Şırnak'a 3 bin 500 öğretmen atamışız. 2 bin 500 kişi bir yıl sonra tayin istemiş" ifadesini kullandı.
'BENİM ESKİŞEHİR'DE ÖĞRETMENE İHTİYACIM YOK, BURADA VAR'
"Öylesine masumane bir şey diyor ki; 'ailenin birliği kutsaldır.' 'Benim ailem Eskişehir'de bizi nasıl ayırırsın?' diyor. Doğru ama benim Eskişehir'de öğretmene ihtiyacım yok ki, ihtiyacım burada var. Bunu nasıl sağlayacağız, başka türlü olmazdı" diyen Yılmaz, şunları söyledi:
Kente 2017 yılında 2 bin kişinin atandığını, 2.100 kişinin kentten ayrıldığını aktaran Yılmaz, zorunlu çalışma süresinin uygulanması gerektiğini belirtti.
Yılmaz, "İnsan evlatlarına sıkıntı yaratacak bir şey yapar mı? Dolayısıyla tebrik ediyorum. Eğitim iyiyse tahtadan, binalardan dolayı değil öğretmenlerimizden dolayı iyidir" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)