Bakan Yılmaz: Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılan zorunlu çalışma süresine ilişkin, "İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a giden Bakan Yılmaz, Cizre ilçesinde 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelen Yılmaz, sözleşmeli bir öğretmenle yaptığı sohbette, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi.

© AA / Erhan Elaldı MEB: 5000 sözleşmeli öğretmen atayacağız

Bazılarının bu konuda sorun varmış gibi göstermeye çalıştığına işaret eden Yılmaz, "Devletin sana ihtiyacı var mı? Var. Biz öğretmen çalıştıracağız mı? Çalıştıracağız. Bu kadar. Başka türlü de buralarda öğretmen tutamıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere atandığı ilde görev yapması zorunluluğu getirilen uygulamadan öncesine ilişkin, "Şırnak'a 3 bin 500 öğretmen atamışız. 2 bin 500 kişi bir yıl sonra tayin istemiş" ifadesini kullandı.

'BENİM ESKİŞEHİR'DE ÖĞRETMENE İHTİYACIM YOK, BURADA VAR'

"Öylesine masumane bir şey diyor ki; 'ailenin birliği kutsaldır.' 'Benim ailem Eskişehir'de bizi nasıl ayırırsın?' diyor. Doğru ama benim Eskişehir'de öğretmene ihtiyacım yok ki, ihtiyacım burada var. Bunu nasıl sağlayacağız, başka türlü olmazdı" diyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Sözle her şeyi söyleyebilirsiniz, 'Herkes doğduğu yerde okusun', 'eşinin olduğu yerde öğretmenlik yapsın.' İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız. Sonra da, 'Doğu ve Güneydoğu'da eğitimin kalitesi niye böyle düşük?' deniliyor. Bu sistem iki yıldır var, şimdi üçüncü atamasını yapıyoruz. Gittikçe kalite de artacak. Neden? Çünkü öğretmen öğrencisini tanıyor. Bir yılda öğrencinizi tanıyabiliyor musunuz? Biraz zor olur ama iki, üç yılda, dört yılda tanırsınız."

Kente 2017 yılında 2 bin kişinin atandığını, 2.100 kişinin kentten ayrıldığını aktaran Yılmaz, zorunlu çalışma süresinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, "İnsan evlatlarına sıkıntı yaratacak bir şey yapar mı? Dolayısıyla tebrik ediyorum. Eğitim iyiyse tahtadan, binalardan dolayı değil öğretmenlerimizden dolayı iyidir" diye konuştu.