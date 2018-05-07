Gizli tanıktan Brunson iddiası: Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ifade veren Serhat kod adlı gizli, Brunson'un Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istediğini iddia etti. Gizli tanık, "Sevgi ve barışı bulmak için kiliseye gidiyorduk ancak orada silahlar vardı. Buna ilişkin verdiğim belgeler de var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına bugün devam edildi.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasını, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bazı yetkilileri ve kilise görevlileri de takip etti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren 'Serhat' kod adlı gizli tanık, inancı gereği Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi ile Yeni Doğuş Kilisesi'ne gittiğini, 'İsa Mesih'i tanımak için ibadet maksatlı faaliyet yürüttüğü bu kiliselerde hukuk dışı eylemlere şahitlik ettiğini anlattı.

Sol görüşlü insanların düşüncelerine saygı göstermesine rağmen bu kiliselerdeki sol görüşlü ve HDP sempatizanı kişilerin söylem ve davranışlarından rahatsız olduğunu ileri süren 'Serhat', bunların ABD'ye hayranlık duymaları, bu hayranlıklarını söyledikleri marşlarla dile getiren kişilerin Brunson tarafından kollandığını iddia etti. Gizli tanık, burada yeni bir devletin kurulacağı ve savaş hazırlığının yapıldığının İncil'den ayetlerle anlatıldığını öne sürdü.

'BÜYÜK BİR YAPI KURMAYI AMAÇLIYORLARDI'

"Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci Muhammed Ahmed'ti. Brunson ve eşi, Ahmed'i misyoner Louis ile evlendirdi. Ahmed'in kardeşi Agit de yapıya dahil edilmişti. Evlilikler sırasında farklı oluşumlar başlatılmıştı" ifadelerini kullanan gizli tanık, dikkatini çeken evliliklerin Brunson'ın kontrolünde gerçekleştiğini söyledi.

Brunson'ın Ahmed'e büyük önem verdiğini, onu el üstünde tuttuğuna dikkati çeken gizli tanık, "Brunson, Ahmed'i kilisede kürsüye çıkartır, bir şeyler söylemesinin ardından alkışlanmasını istiyordu. Kardeşi Agit de Ahmed de garibandı. Daha sonra Ahmed ve kardeşi lüks bir yaşantıya sahip oldu ve Ahmed 'Kürt Papaz' olarak anılmaya başlanmıştı. Ahmed'i bu denli sevilmesini anlamlandıramıyordum. Eşi tarafından eğitilen ve koordine edilen Ahmed, 81 ildeki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için çalışıyordu" dedi.

'KOORDİNATLARI BRUNSON'IN MİSYONER EKİBİ VERİYORDU'

Brunson'ın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki faaliyetlerinden de bahseden gizli tanık, PKK sempatizanı bazı Suriyelilerin Suruç'taki bir evde barındırıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Yıllarca Suruç'taki sığınmacı kampında mültecilere İncil dağıtıldı. Suruç'ta bir evde Brunson'la görüşüp yemek yenildi. Seçilen mültecilerin İzmir'e getirildiği anlatılıyordu. Bu faaliyetler bize övgüyle anlatıldı. Bu mülteciler İzmir'den bu yapı sayesinde Avrupa, ABD ve Kanada'ya gönderildi. YPG saflarında savaşmak isteyenlerin de İzmir'den tekrar geri gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da, Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum. Sözde Kürdistan'ın kurulması aşamasında destek verdiklerini düşünüyorum. Ahmed, Gezi olayları, Kobani ve hendek gibi olaylarda bizzat çalışarak destek oldu. Brunson'ın ekibi 23 yıldır ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK'yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı. ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Brunson'ın bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim."

'KİLİSEDE SİSTEMATİK ŞEKİLDE KÜRTÇE İBADET YAPILIYORDU'

Brunson'ın tutuklanmadan önce Ahmed ve eşini Belçika'ya gönderdiğini, Ahmed'in dünyadaki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için buraya yollandığını düşündüğünü ileri süren gizli tanık, ortada büyük bir planın olduğunu, Irak, Türkiye, İran ve Suriye'nin çıkartılacak bir savaşla Hristiyanlaştırılmak istendiğini savundu.

Kilisede sistematik bir şekilde Kürtçe ibadet yapıldığını anlatan gizli tanık, bu yapının İzmir, Balıkesir, Aydın ve Manisa'da da kiliseler açtığını öne sürdü. Gizli tanık, "Kilise kürsüsünde Türkiye aleyhine söylemler destekleniyordu. Brunson, Irak ve Suriye'de Hristiyan Kürt devleti kurmak için çalıştı. Konak ilçesinde yardım maksatlı kurulan dernekte bazı PKK sempatizanlarına ikramlar ve yemekler verildi. Yemekleri yapan aşçının maaşını Brunson karşılıyordu" iddiasında bulundu.

Mahkeme başkanının "Kanunlara göre misyonerlik faaliyeti Türkiye'de suç teşkil etmiyor. Ancak misyonerlik faaliyetlerinin etnik bir gruba indirgendiğine ilişkin bazı anlatımların var. Bunu biraz açabilir misin?" sorusunu, gizli tanık "Brunson'ın kurduğu yapıda İranlı bir papaz ve Suriyeli Ahmed var. Bunlar PKK propagandası yapıyordu. Türkçe bilmelerine rağmen Kürtçe ibadet yapıyorlardı. Ahmed, Kürdistan hayali kuruyor, buna ilişkin haritalar paylaşıyordu. Kürtçe yapılan ibadet yapıldığında bu dili bilmeyenler içeri alınmıyordu. İçeride PKK (sözde) bayrağının sallandırdıklarını bir Kürt arkadaşım bana söyledi" şeklinde yanıtladı.

'KİLİSE İÇERİSİNED GEZİ OLAYLARINA HAYRANLIK VARDI'

Gizli tanık, mahkeme başkanının "Brunson ve ekibinin Gezi olaylarına düşünsel olarak destek verdiğini söyledin. Bunu da biraz açar mısın?" sorusunu ise "O dönemde, kilise içerisinde Gezi olaylarına hayranlık vardı. Olaylar karşısında sevinç içerisindeydiler. İzmir'de de kilisede görevli bir kişi, olaylarda aktif şekilde yer alan bazı protestocuları burada barındırdığını başkasından duydum" diye cevapladı.

'Serhat' kod adlı tanık, "Sevgi ve barışı bulmak için kiliseye gidiyorduk ancak orada silahlar vardı. Buna ilişkin verdiğim belgeler de var. Belçika'da kilisede her hafta üzerinde haç işareti olan PKK bayraklı pasta kesiliyordu. Muhammed Ahmet Belçika'da bir kilisede PKK faaliyetlerine devam ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütünden uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen kilise yöneticilerinin bunları dikkate almadığını belirten gizli tanık, "Kilisedeki arkadaşlar bu uyarım üzerine 'Bu bilginin yanlış olduğu, Gülen'i yeteri kadar tanımadığımı, onun dinlerarası diyalog çalışması yaptığını ve hükümetin Gülen ile ilgili yanlış yaptığı'na ilişkin sözler söyledi" dedi.

BRUNSON: FOTOĞRAFLARI AHMED BELÇİKA'DA ÇEKTİ

Suçlamalar hakkında savunma yapan Brunson, kilisede 2001-2016 arasında az sayıda evliliğe şahit olduğunu, Ahmed ile eşinin evlendirilmesinde bir katkısının olmadığını söyledi. Bu evliliğin Belçikalı kadının Ahmed'e hayranlık duyması nedeniyle gerçekleştiğini belirten Brunson, Suriyeli sığınmacıların Türkçe bilmemesinden kilisede 2 kez ayin yapıldığını öne sürdü.

Dini faaliyetlerinde herhangi bir örgütsel çalışma yapmadığı iddiasını paylaşan Brunson, PKK'nın sözde bayraklarıyla fotoğraflarının görev yaptığı kilisede çekildiğine ilişkin bir delilin olmadığını, o fotoğrafların Ahmed'in Belçika'da bir kilisede çektiğini savundu. Brunson, İzmir'deki kiliselerde PKK propagandası yapıldığına dair herhangi somut bir gerçeğin ortaya çıkmadığını ileri sürdü.

Gizli tanığın, "Suriye'den gelen sığınmacılar Brunson aracılığıyla Avrupa, ABD ve Kanada'ya gönderildi" şeklindeki suçlamasına da yanıt veren Brunson, suçlamayı reddederek hiç kimseyi bu şekilde yurt dışına göndermediğini iddia etti.

Brunson, mahkeme başkanının "Gözaltına alınmadan önce, Muhammed Ahmed ile görüşmek için neden Belçika'ya gitmek istedin?" sorusu üzerine "İnternet üzerinden PKK'yla ilgili bazı paylaşımlar yapıyordu. 'Böyle paylaşımlar yapma' diye uyarmak için Belçika'ya gidecektim" ifadelerini kullandı.

'SİYASETİN KİLİSEYE GİRMEMESİ İÇİN ÇABALADIM'

Mahkeme başkanı bu kez de "Ahmed, Belçika'ya gidip başka bir kilise kurmuş. Senin kiliseyle de bağlantın kalmamış. Bu uyarılarını telefondan yapamaz mıydın?" diye sordu. Brunson, soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu konuda Ahmed'i uyarmak, onu kazanmak istedim. Siyasete bu kadar girmesin istedim. Onunla konuşacaktım ama sonrasında gözaltına alındım. Ardından ilişkimiz kesildi. Ahmed'in şu anda da kilisemizle ilişkisi kesildi. Ahmed, Türkiye'ye geldiğinde PKK'yla bağlantısı yoktu. PKK'yla bağının olduğunu bilseydim onu kiliseye almazdım. Yıllarca İsa Mesih'e hizmet için çalıştım. Kilise kurulması için FETÖ'den yardım almadım. İsa'ya hizmetçi olmaktan utanmıyorum. Bu suçlamalar utanç verici ve iğrenç şeyler. Diriliş Kilisesi'nde PKK'yı öven bir fotoğraf ve ses kaydı yok. Kilisemizde Türk kökenli çok sayıda mürit vardı. Kapımız herkese açıktı. Siyasetin kiliseye girmemesi için çabaladım."