İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet'e suç duyurusu

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında intiharına ilişkin iddialar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile ilgili olarak belirli çevrelerden beslenen yalan üzerine kurgulanmış haberler bir süredir periyodik olarak servis edilmektedir" ifadelerini kullandı.

​Açıklamada, iddiaları içeren haberle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.