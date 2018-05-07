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    Selahattin Demirtaş

    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri

    © AFP 2018 / OZAN KÖSE
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (258)
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    Gençler, kadınlar ve emekliler için seçim vaatlerini açıklayan HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Bunların hepsini 'Ben' yaparım demiyorum, 'Biz' yaparız diyorum. Yeter ki 'Biz' olalım" ifadelerini kullandı.

    Fox TV haber spikeri Fatih Portakal'ın Twitter'dan cumhurbaşkanı adaylarına yönelttiği soruya cevap veren Demirtaş, "Gönül isterdi ki, bunları sizinle yüz yüze konuşabilelim. Şimdilik, fikirlerimi buradan kısaca belirtmekle yetinmiş olayım" dedi.

    ​PORTAKAL SORDU, DEMİRTAŞ YANITLADI

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    Demirtaş: Bugün artık beni başkan yaptıracağız
    Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Portakal'ın 5 Mayıs'ta Twitter'dan paylaştığı, "Liderlerden çözümünü duymak istediğim 3 mesele var: 1- Gençlerin geleceklerine nasıl umut olacasınız? 2- Kadın yurttaşlari toplumda nasıl eşit hale getireceksiniz? 3- Emeklilikten sonraki hayatı nasıl daha mutlu kılacaksınız? Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cevap var mı?" mesajına yanıt verdi.

    "Sorularınızın bana gelmesi biraz zaman aldı, koşullar malum" diyen Demirtaş, 'Gençler' için başlığında verdiği cevapta, "Türkiye'deki gençlerin önündeki en büyük engel AKP iktidarıyla derinleşen yoksulluktur. Yoksulluk ve tüm fırsat eşitsziliklerinin ortadan kaldırılması gençlerin potansiyelini ortadan kaldıracaktır" dedi.

    'GENÇ KART PROJESİ: AYLIK 500 LİRA YÜKLENECEK'

    Abdullah Zeydan - Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Demirtaş: Neyine güvenerek aday oldun diyenlere...
    Demirtaş, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki her 5 gençten biri işsizdir. Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, asgari harcamaların kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz."

    'Genç Kart' projesi hazırladıklarını belirten Demirtaş, karta aylık 500 lira yükleneceğini, bununla ulaşım, yemek ve kültür gibi harcalamaların yapılabileceğini kaydetti.

    'KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ'

    Demirtaş, 'Kadınlar' için başlıklı cevabında, "Türkiye, çocuk doğurma oranlarının en yüksek, buna karşın ulaşılabilir bakım merkezlerinin en az olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle ilk adımlardan biri olarak, çocuk bakım ve eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Böylece kadınların, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatına katılımın önündeki engellerden birini ortadan kaldıracağız" dedi.

    'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3000 LİRA OLACAK'

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    Demirtaş Reuters’a konuştu: Türkiye AKP'den kurtulmak istiyor
    12 milyon emeklinin üçte ikisinin halen çalıştığını ifade eden Demirtaş, emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1000 lira vereceklerinin vaat etti. Demirtaş, emeklilere birçok hizmetin ücretsiz verileceğini belirtti. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

    "Emekli maaşı olmayan bir milyon yaşlıya 1000 lira ödeme yapacağız. En düşük, emekli maaşını 3000 lira yapacağız. Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesini güvence altına alacağız. Böylece çalışanlar zamanı geldiğinde emekli olmaktan imtina etmeyecekler. Bu yolla gençlere yeni iş ilanları da açmış olacağız."

    'HEPSİNİ BEN YAPARIM DEMİYORUM, BİZ YAPARIZ DİYORUM'

    Demirtaş, vaatlerinin sonunda şunları söyledi: "Bunlarla birlikte, bir de cumhurbaşkanlığının masraflarını kısarsak kaynak yeter de artar bile:) Bunların hepsinin de ‘Ben' yaparım demiyorum, ‘Biz' yaparız diyorum. Yeter ki ‘Biz' olalım."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (258)

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    Etiketler:
    HDP, Fatih Portakal, Selahattin Demirtaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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