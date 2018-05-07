CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı. Çelik'in yerine kanalın Ankara Haber Müdürü Dicle Canova'nın getirildiği iddia ediliyor.

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'teki değişim devam ediyor. CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından bir değişiklik de kanalın Ankara Temsilciği'nde yaşandı.

Hakan Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenilirken; Çelik, Ankara Temsilcisiliği görevini Dicle Canova'ya devredeceği belirtiliyor.

DHA CNN Türk Eski Ankara Temsilcisi Hakan Çelik

Kanalda görevden almaların ve yeni görevlendirmelerin ise sürmesi bekleniyor.

Hakan Çelik'in Doğan Medya'yı Demirören Grubu aldıktan sonra Demirören'lerin İstiklal Caddesindeki AVM'siyle ilgili attığı tweeti silmesi tartışmalara neden olmuştu.