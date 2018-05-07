Ayşe Öğretmen yeniden cezaevine girecek

© AFP 2018 / ILYAS AKENGIN 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen, bebeğiyle beraber cezaevine girdi

20 Nisan'da gönderildiği cezaevinden 4 Mayıs'ta tahliye edilen Ayşe Öğretmen'in infazına 6 ay ara verildiği ve 6 ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı.

Öğretmen Ayşe Çelik'in avukatına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçeyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı ve cezasının infazına arar verilmesini talep ettiği belirtildi.

Kararda şöyle denildi: ''Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine, süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi.''

© AA / Cezaevindeki Ayşe öğretmen, bebeğini günde 45 dakika görecek

Karara göre, 20 Nisan’da 6 aylık kızıyla Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne giren ve 4 Mayıs’ta tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkındaki infaza ara verilmesi, 31 Ekim'de bitecek. Bu tarihte tekrar cezaevine girmesi gerekecek.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN' DEDİĞİ İÇİN

Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanıp güneydoğudaki operasyonların sona ermesini isteyen ve ''Çocuklar ölmesin'' diyen öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeğiyle cezaevine konulmuştu.

© AA / Arşiv Ayşe öğretmen tahliye edildi

Bebek cezaevinde alerjik reaksiyon verince Ayşe Çelik’in isteği üzerine cezaevinden çıkarılarak büyük annesine teslim edildi. Ancak sürekli ağlayıp annesi istediği haberleri geldi.

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİNE HENÜZ YANIT YOK

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiriyle infaz edilmesini talep etti. Diyarbakır İnfaz Hakimliği, cezanın denetimli serbestlik tedbiriyle infaz edilmesine henüz karar vermezken, infaz erteleme talebini kabul etti.