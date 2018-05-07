Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'dan mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin birlikte TV'de tartışma programına çıkma talebini reddetti, ama parti merkezinde görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan, ''Fenerbahçe Doğuş, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Avrupa Ligi finallerinde mücadele edecek. Sırp antrenör ve Sırp oyuncuların da katkısıyla takımımızın kupayı ikinci kez kaldıracağına inanıyorum. Bu şekilde bir başka ortak başarıya daha imza atacağımızı düşünüyorum'' dedi.

Sırbistan lideri şu karşılığı verdi:

''Burada aranızda Türkiye ve Sırbistan'ın efsaneleri burada bulunuyor. Siz burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz tabi ki Final Four'da iyi bir misafirperverlik yapacağız. Bilet konusunu bir an önce söyleyin. Çünkü 10 gün sonra maçlar oynanacak. Devlet başkanları da gelecekler. Bizim ülkemizde kendi ülkenizdeki gibi hissetmenizi isterim.''

Vucic, Erdoğan'ın 'görkemli' karşılama törenine teşekkür ederek ''Türkiye Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli'' dedi. Salondan alkış sesleri yükseldi.

'TV'YE ÇIKMAM'

Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin çağrısı ve talepleriyle ilgili soruları da yanıtladı.

İnce'nin TV'de birlikte tartışma programına çıkma talebini reddeden Erdoğan, 'TV'de tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemediğini, kimsenin kendi üzerinden prim yapmasını istemediğini' söyledi.

'AK PARTİ'DE AĞIRLARIM'

Ancak İnce'nin tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme turu çerçevesinde Erdoğan'la da Beştepe ya da AK Parti Genel Merkezi'nde randevu talebine olumlu yanıt veren Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla CHP adayını parti merkezinde ağırlayabileceğini belirtti. ''Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay'' dedi.

'AYAKLARI ALIŞIR'

''Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz'' diye devam eden Erdoğan, ''Böylece partimize ayakları alışmış olur'' diye ekledi.