'Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Rahatsızlandığı 4 Mayıs'ta Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edilen Salih İzzet Erdiş'in yoğun bakımdayken beyin ölümü gerçekleşti.
© AA / Murat Kula
Ailesinin isteği üzerine, Erdiş'in yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumunun korunduğu öğrenildi.
İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, yargılanma sürecinin ardından beraat etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)