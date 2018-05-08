Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ve May ile görüşecek

Tatlı Dil Forumu için 13-15 Mayıs'ta İngiltere'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, Suriye'ye saldırı sonrası İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktardığına göre, Erdoğan, 24 Haziran’a dönük manifestosunun ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk yurt dışı seyahatini İngiltere’ye yapacak. İngiltere ziyaretinde 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu’na katılacak olan Erdoğan’a çok sayıda bakan eşlik edecek. Forumda Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, medya, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

Erdoğan, üç günlük ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’le bir araya gelecek. Erdoğan, Başbakan Theresa May ile de görüşecek. Erdoğan’ın, Kraliçe ve May ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanısıra Suriye’deki son durum, Kıbrıs’taki gelişmeler, terörle mücadele degündemde olacak.