İYİ Parti, imza sürecini noktaladı

© AA / Binnur Ege Gürün Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için yolu yarıladı

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Aydın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan yüz bin imza, 4 Mayıs 2018 tarihinde ilk altı saatte milletimizin olağanüstü teveccühü ile tamamlanmıştır. An itibariyle 234 bin imza toplanmıştır. İmza vererek İyilik Hareketi’ne gönül veren tüm seçmenlerimize ve onlara coşkuyla eşlik eden bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Amaca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra teşkilâtlarımızdan artık imza sürecini noktalamalarını ve aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz. 25 Haziran’da doğacak büyük İYİ’lik güneşi Türk milletine şimdiden kutlu olsun.”