Papaz Brunson'un avukatı: Mahkemenin tarafsız karar alabileceğini düşünmüyorum

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı din adamı Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, davanın fazlasıyla siyasileştiğini, mahkemenin bağımsız bir karar alamayacağını söyledi. Halavut, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını da eleştirdi.

Türkiye'de casusluk ve teröre destekle suçlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine iade edilmesini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği rahip Andrew Craig Brunson'ın 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması İzmir'de yapıldı. ABD'nin hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle serbest bırakılması çağrısı yaptığı rahip Brunson için mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi, bir sonraki duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrasında DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan avukat İsmail Cem Halavurt, "Brunson'ın tahliye edilmesi gerekiyordu, fakat ne yazık ki bugün de tahliye olmadı. Bir dahaki celseye kadar, celse arası dilekçe verip bu hukuksuz tutuklamaya son verilmesi, Brunson'ın serbest bırakılması için çabalayacağız" diye konuştu.

'GİZLİ TANIK OLAYI TAM BİR GARABET, SADECE BİZİM DAVAMIZDA DEĞİL'

ABD vatandaşı Brunson'a yönelik suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını söyleyen avukat Halavurt, "Bu gizli tanık olayı tam bir garabet. Sadece bizim davamızla ilgili değil, bu gizli tanık olayı ile ilgili çok ciddi bir sorun var" dedi.

'İDDİALAR SAFSATA'

Halavert, gizli tanığın, Brunson'ın 'Hristiyan bir Kürt devleti kurmak' istediği ve 'ABD'nin PKK ve YPG'ye silah yardımlarının koordinatlarının Brunson ekibi tarafından verildiği' iddialarının Amerikalı rahip tarafından reddedildiğini söylerken, "Bunlar şu anda gizli tanığın ortaya attığı iddialar. Bana göre safsata" değerlendirmesini yaptı.

'YARGITAY'IN KARARI VAR, BÖYLE DEVAM EDEMEZ'

Brunson'ın avukatı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece gizli tanıkların beyanlarına dayandırılarak bu dava devam ettirilemez, bu iddiaları destekleyecek yan deliller olması gerekir. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili kararları çok açık, sadece tanık ifadelerine dayalı olarak tutukluluğunun sürmesi kabul edilebilir değil, ortada hiç bir delil yok. Biz bunu mahkemeye defaten söylememize rağmen bu dava devam ediyor bu kabul edilebilir bir şey değil."

'DEVLET SIRLARI DENİLENLER İNTERNETTEN KOLAYCA BULUNUYOR'

Halavert, casusluk suçlamalarının da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bunu mahkemeye, toplandığı iddia edilen devlet sırlarının, kolayca internet üzerinde temin edildiğini göstererek çürüttüklerini aktardı.

"Dava fazlasıyla siyasileşti" diyen avukat Halavert, yapılan siyasi açıklama ve yorumların ister istemez mahkemeleri etkilediğine işaret ederek, "Etkilemeyeceğini savunmak mantıklı olmaz" dedi.

Halavert şöyle devam etti:

"Bu mahkemenin çok bağımsız, tarafsız karar verebileceği kanaatini taşımıyorum açıkçası. Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledim. Bu açıklamalar yapıldığı müddetçe bu mahkemelerde iyi, tarafsız, adil bir karar çıkması zor görünüyor. Mahkemenin gerekçelerine de baktığınız zaman zaten bu konu çok net anlaşılıyor, tutuklama gerekçeleri hukuksuz."

Çavuşoğlu, Brunson'un tahliye edilmesine ilişkin ABD'den gelen taleplere ""Hükümet serbest bıraksın' diyor. Benim elimde mi? Yargının vereceği bir karar. Ortada bir iddianame varken, ‘bu doğru değil’ demek… Neye göre doğru değil diyorsunuz?" diyerek cevap vermişti.

Brunson'ın suçsuz yere tutuklu tutulmaktan ötürü sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Halavert, müvekkilinin tahliye umudu olmasına karşın serbest bırakılmaması nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını kaydetti.