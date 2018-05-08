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    Berat Albayrak

    Kulis: Ekonomi yönetimi Berat Albayrak'ın elinde toplanınca Mehmet Şimşek siyasete veda edebilir

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (263)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listelerini yaparken, hem kabineyi, hem de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri hesaplayarak hareket edecek. Türkiye gazetesinde yer alan iddiaya göre kulislerde ekonomi yönetiminin Berat Albayrak'a verileceğini, bu durumda da Mehmet Şimşek aktif siyaseti bırakacağı konuşuluyor.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman
    © AA / Orhan Karslı
    AK Parti'de 23 isim veda ediyor
    Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim sonrası hesapları da yapılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti  Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkması durumunda kabinede ve politikaların yönetiminde önemli değişiklikler yapacağı iddia edildi.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan’ın, mevcut bakanlardan 7-8 ismi milletvekili aday listelerine koymayarak, yeni kabinede değerlendireceğine kesin gözüyle bakılırken, bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak güçlü teşkilat yapısında görevlendirilme ihtimali nedeniyle, liste dışında kalabilecekleri belirtiliyor. 

    10 İSİM LİSTE DIŞI KALABİLİR

    Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabine, yeni sistemle birlikte sadece icracı bakanlıklardan oluşacak. AK Parti kulislerinde, icracı bazı bakanlıkların birleştirilmesi ile bakan sayısının 14-15’e kadar düşeceği, bu sebeple hâlen bakanlık görevini yürüten en az 10 kişinin sistemin doğal sonucu olarak kabine dışı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erhan Elaldı
    Erdoğan'ın ekonomi planı netleşiyor: Yönetim, tek elde toplanacak
    EKONOMİ, ALBAYRAK'A

    Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak’a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor. Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet İzgi
    'İstanbul Belediye Başkanlığı için Yıldırım'ın adaylığı konuşuluyor'
    Erdoğan, bakanların yanı sıra, mevcut milletvekilleri arasından tercih yaparken de yine bazı isimleri hem kabine, hem de yerel seçimleri düşünerek hareket edecek. Üç döneme takılan milletvekillerinin büyük bölümüne listede yer verilmeyeceği, sınırlı sayıdaki ismin yeniden Meclis’e taşınacağı, bazılarının ise 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi için, liste dışında tutulabileceği belirtiliyor.

    YILDIRIM İSTANBUL'U İSTEMİYOR

    Kulislerde konuşulanlara göre Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekili listesinde yer almaması, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yönelik ihtimalleri gündeme getirecek. Uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için kulislerde ismi dillendirilen Yıldırım’ın bu ihtimale soğuk baktığı biliniyor.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (263)
    Etiketler:
    Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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