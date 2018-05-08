İnce'nin programı: Demirtaş'ı ziyaret sonrası Hakkari'de miting

© AFP 2018 / OZAN KÖSE HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasıyla ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Çarşamba günü Edirne’ye giderek HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edecek olan İnce, kentte bir miting de düzenleyecek.

İnce’nin Edirne’den sonraki programı için ilk olarak Diyarbakır planı yapıldı. Ancak 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu kente alınan Türkiye Ziraat Kupası final maçı oynanacak. Erdoğan’ın maçı izlemek için Diyarbakır’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal üzerine programların çakışmaması için Diyarbakır yerine Hakkari’ye gitmeye karar verildi. İnce, seçim kampanyası kapsamında ileri bir tarihte Diyarbakır’a gidecek.

'CUMHURBAŞKANIMIZ GELECEK'

CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, İnce’nin kendisinin il başkanı seçildiği yaklaşık 6 ay önceki kongreye bir grup milletvekiliyle katıldığını hatırlattı. Karahanlı, “O zaman Yalova milletvekiliydi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı adayımız. Hatta Allah’ın izniyle kazanacağımıza inanıyoruz, o nedenle ‘Cumhurbaşkanımız gelecek’ diyoruz” dedi.

Karahanlı’nın verdiği bilgiye göre, İnce Hakkari kent merkezinde bir miting yapacak, ayrıca Yüksekova ilçesine giderek burada esnafı ziyaret edecek. Geçmişten bugüne siyasetçilerin Hakkari’ye giderek bölgeye mesaj verdiğine dikkat çeken Karahanlı, Hakkari’de yapılacak bu mitingin de bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

'DEMİRTAŞ'I ZİYARET KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRECEK'

'Demirtaş’ın yasal bir siyasi partinin genel başkanı iken düşünceleri nedeniyle cezaevinde olmaması gerektiği' görüşünü dile getiren Karahanlı, İnce’nin Demirtaş’ı ziyaretinin de 'Kardeşliği pekiştirmek' adına önem taşıdığını, bölgede olumlu karşılanacağını söyledi. Karahanlı, İnce’nin ilk turda AK Parti’nin üzerinde oy alacağını, 2’nci tura kalırsa da da bölgedeki oylarının yüzde 80’ini alacağını söyledi.