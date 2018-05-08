Türkiye'den F-35 resti: Program çöker

Basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Görgün, savunma sanayii alanında dünyanın ilk 100 şirketi arasında yer alan ASELSAN'ın bazı projelerini, kurumun fabrika alanı içinde yer alan entegrasyon ünitesi içinde tanıttı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında uygulanacak bir ambargo nedeniyle darboğaza girmeyeceğini ifade eden Görgün, Rusya'dan S-400 füzeleri alımı nedeniyle ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmasının, savaş uçağı programını çökertebileceğini dile getirdi.

'TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ ÖNEMLİ ORTAKLARINDAN BİRİ'

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, hisar füzeleriyle ilgili bilgi veren Görgün, yerli hava savunma sistemi çalışmalarının test aşamasına geldiğini, sistemin hem Rusya hem batı sistemine entegre olabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Beşinci nesil savaş uçağı F-35'lerin Rusya'dan alınacak S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye satışının yapılmayacağı iddialarının sorulması üzerine Görgün, "Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Türkiye, F-35 programının önemli ortaklarından biri. F-35 uçaklarının elektronik har sistemlerinde TAI ile birlikte desteklerimiz olacak. Bu projeninin önemli bir parçasıyız. Dışında bırakılmamız programı çökertir" dedi.

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu.