Çiftlik Bank kurucusu, eşinden boşanmak için Brezilya’ya noter getirtmiş

Çiftlik Bank organizasyonu ile 132.222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın’ın eşinden boşanabilmek için mart ayının başında Brezilya’ya noter getirttiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta tutuklanan Kalender Kemal isimli kişi, sorgusunda savcıya Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile Brezilya’da 5-8 Mart tarihleri arasında yaptığı görüşmeyi anlattı.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Mehmet Aydın, Kalender Kemal ve organizasyonun yazılımcısı 'Cudi Cumhur’ olarak bilinen Düzgün Genç'i görüşmek için Brezilya’ya davet etti. Gelirken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın’dan boşanma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla vekaletname vermek üzere bir noter getirmesini istedi. Kalender Kemal isimli kişi, Beşiktaş’ta görüştüğü bir noterden Brezilya’ya gelmesini istedi. Ancak noter kabul etmedi. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya’ya gitmeyi kabul etti.

Grup, Mehmet Aydın’ın temin ettiği biletlerle Brezilya’ya gidip, Sao Paulo’da Mehmet Aydın’ın da kaldığı otele yerleşti. Aydın o gün otelde değildi. Ertesi gün ağabeyi Fatih Aydın ile birlikte otele geldiler. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, eşlerinden boşanmak için notere vekalet verdiler. Ayrıca, Kıbrıs’ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verildi. Kemal, görüşmede kendisinin Aydın’dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı.