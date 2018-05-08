Diyanet'ten 'Bazı ayetler Kuran'dan çıkarılsın' bildirisine tepki: Kıyamete kadar değişmeyecek

Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kuran-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri yayımladı.
"Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur" ifadelerine yer verilen açıklamada, Kuran ayetlerinin bağlamından koparılarak onlara yanlış anlamlar yüklenmesinin ilmi ve ahlaki bakımdan asla tasvip edilemeyeceği vurgulandı.
'KURAN, ALLAH'IN İNDİRDİĞİ SON KİTAPTIR'
Açıklamada, "Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kuran-ı Kerim Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kuran-ı Kerim'e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır, hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir" denildi.
Açıklamada, "Müslümanlar birlikte yaşadıkları bu topluluklara rahmet kaynağı Kuran'dan yola çıkarak hep iyilik, merhamet ve adaletle davranmışlardır" değerlendirmesinde bulunuldu.
'İSLAM'A, MÜSLÜMANLARA İFTİRA EDİLMESİ, VİCDANA AYKIRIDIR'
"Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlar'a ve Kuran-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu önyargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslamofobiye hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz."
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