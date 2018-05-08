İYİ Partili Çoraklık gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu öne sürülen Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı. İYİ Parti, daha sonra yaptığı bir açıklama ile Çoraklık'ın parti teşkilatlarında herhangi bir görevi olmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çoraklık hakkında sosyal medyadaki paylaşımları üzerine 'FETÖ propagandası yapmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Savcılığın Çoraklık hakkındaki gözaltı kararında, FETÖ/PDY'nin medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma süreçlerinde, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Twitter'da 'coraklikkerim' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kerim Çoraklık'ın, FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerim Çoraklık, 21 Eylül 2016'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Sözcü’ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer, Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun 'İYİ Parti’nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası' iddiasını yalanladı. Çoraklık’ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.