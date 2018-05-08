İYİ Partili Türkkan'dan 'Suriyeli' mesajı: Bu iki fotoğraf da Kilis'te çekildi...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabında, İŞKUR önünde bekleyen vatandaşlar ile Suriyeli sığınmacıların maaş için bekledikleri sırada çekildiği öne sürülen fotoğrafları karşılaştırdı.

Kilis'te kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3250 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra vatandaşlar İŞKUR önünde kuyruğa girdi. Gece başlayan kuyrukta yaklaşık 8000 kişinin yer aldığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan da bu fotoğraf ile Suriyeli sığınmacıların maaş sırası beklerken çekildiği öne sürülen bir fotoğrafı beraber paylaştı.

Türkkan, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafların altına fotoğrafa şu notu düştü:

“Bu fotoğrafların ikisi de bugün Kilis'te yerel bir gazeteci tarafından çekildi. Üstteki fotoğraf; Suriyeliler'in maaş kuyruğu. Alttaki fotoğraf ise; bugün İŞKUR'dan işe alınacak 3250 kişi için 8000 kişinin başvuru yaptığı fotoğraf.”