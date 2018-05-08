Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

© AA / Celal Yılmaz Naim Süleymanoğlu'nun mezarı, babalık davası yüzünden açılabilir

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Sekai Mori, dünyaca ünlü halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlattı.

Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekalet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası açtı.

Süleymanoğlu'nun mezarı dava kapsamında 4 Temmuz'da açılacak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.