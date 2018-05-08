MHP, seçim albümü çıkardı

Alınan bilgiye göre, partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.
Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.
Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait Cumhur İttifakı isimli parça dikkat çekti.
Diğer şarkıların isimleri şöyle:
- Bütün Oyunları Bozun Uşaklar
- Üç Hilal Ezeli Ebede Bağlar
- MHP Umuttur Gönülde Taçtır
- MHP Var Geçit Yoktur Hiçbir Kirli Yapıya
- Vatan Tektir
- MHP Var Oyunu Bozar
- Duysunlar MHP’nin Sesini
- Tekbir Diyek, Hak Bir Diyek Marşı
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