İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı

24 Haziran seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı, MHP'yi geride bıraktı. Milletvekili aday adaylığı başvuru sayısı da daha fazla olan İYİ Parti'nin elde ettiği gelir, MHP'nin gelirini neredeyse ikiye katladı.

İnternethaber'in aktardığına göre, yapılan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin oy oranından yüksek çıkarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha ortaya çıktı. İYİ Parti, milletvekilliği başvurusunda da MHP'yi geride bıraktı.

© AP Photo / Burhan Özbilici MHP'den İYİ Parti yorumu: Bizden giden gitti

Habere göre, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuranların sayısı, MHP'den aday adayı olanları geçti. 24 Haziran seçimleri için MHP'ye 1810 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 2511 kişi oldu.

İYİ Parti adaylık başvurusu yapan erkeklerden 5000, kadın ve 25 yaş altı gençlerden 2500, engelli adaylardan 1000 lira alırken gazilerden ücret almadı. MHP ise hiçbir ayrıma gitmeden başvuru yapan tüm adaylardan 2500 lira aldı.

Bu durumda İYİ Parti aday adaylarından elde ettiği gelir de MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı.