Kılıçdaroğlu: Erdoğan aslında beni dinliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalan söylemeyen tek kişinin kendisini olduğunu ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan beni aslında dinliyor. Şunu çok iyi biliyor, ona yalan söylemeyen tek kişi benim" dedi. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ezberleri yine bozduk" diye konuştu.