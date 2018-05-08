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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan aslında beni dinliyor

    © AA / Berk Özkan
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalan söylemeyen tek kişinin kendisini olduğunu ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan beni aslında dinliyor. Şunu çok iyi biliyor, ona yalan söylemeyen tek kişi benim" dedi. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ezberleri yine bozduk" diye konuştu.

    Kuran-ı Kerim/Müslüman/İslamiyet
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Fransa'da İslam tartışması: Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın
    Partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasına 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı anarak başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı, Hüseyin İnan'ı asla unutmayacağız. Onlar bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele verdiler" dedi.

    Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kuran-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    'İSLAM'IN BARIŞ DİNİ OLDUĞUNU BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR'

    • Cami, kuran, cemaat
      © AA /
      Diyanet'ten 'Bazı ayetler Kuran'dan çıkarılsın' bildirisine tepki: Kıyamete kadar değişmeyecek
      Fransa'da aralarında geçmişte devlet yöneticisi olan bazı sanatçılar Kuran'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını istiyor. Neymiş, çağdışı kalmış. Çağdışı kalan Kuran değil, çağdışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Onlara destek veriyorsunuz siz. Bütün kitaplara saygımız var.
    • Eğer siz inançları kullanarak terör estiren IŞİD'e, El Kaide'ye destek vermek istiyorsanız, bu söylemlerinize devam ediniz. İslam'ın barış dini olduğunu bütün dünya biliyor. İslamiyet'te liyakat, barış, huzur vardır. Siz İslamiyet'i nasıl böyle tanımlarsınız?

    'KİMSE KUSURA BAKMASIN SEN CUMHURBAŞKANI DEĞİLSİN'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      Erdoğan'dan İnce yorumu: Çıldırtmadılar, şaşırttılar
      Geçen hafta yine ezberleri bozduk. Muharrem İnce'yi açıkladık. Beklemiyorlardı, orada bir yarış oldu, birbirlerini mahvedecekler sanıyorlardı. Neden mahvedelim? Muharrem İnce. sorunları ve sorunların kaynağını çok iyi bilen bir kişidir. Sen-ben ayrımı yapmaz. 80 milyonu kucaklar. Rozetini bana emanet etti, ben de Türkiye rozetini onun göğsüne taktım. Akılları yine ermedi.
    • Biz en başından beri cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır dedik. CHP'nin önerdiği isim 80 milyonun cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkmalıdır. İnce, bölge, vatandaş, sen, bizdensin, değilsin diye ayrım yapmadı. Böyle bir kişi cumhurbaşkanı olmayı hak ediyor. Muharrem Bey, milleti bölmek istemiyor. Bunu yapan adam cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmiş durumda. Eğer 80 milyonun cumhurbaşkanı değilsen, kimse kusura bakmasın, sen cumhurbaşkanı değilsin kardeşim.
    • Muharrem İnce memleketinde huzur istiyor. Kavgadan uzak durmak istiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının tamamını ziyaret edeceğim diyor. Ben kimseyi ötekileştirmiyorum onun işaretidir. Demirtaş'tan randevu isteme şansım yok, Adalet Bakanlığı'ndan izin isteyeceğim diyor. Bu memlekette işsizlik olmasın istiyor Muharrem İnce. Adaleti sağlayacağım diyor. Adalet neyi gerektiriyorsa tamamını yapacağım diyor.  Muharrem İnce bir öğretmen. Bu ülkenin binlerce çocuğunu okuttu.

    '3 BİN KİŞİ İLE GEZEN CUMHURBAŞKANI MI OLUR?

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
      © AA / Gökhan Balcı
      Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıt
      Muharrem İnce milletvekili olduktan sonra köyüne sahip çıktı. Asla ve asla bir aristokrat değildir. Bir halk adamıdır. Birilerinin yaptığı gibi yırtık ayakkabı ile siyasete girdim, şimdi sarayda oturuyorum, 3 bin kişi beni koruyor. 3 bin kişi ile gezen cumhurbaşkanı mı olur. Kendi milletinden korkan cumhurbaşkanı. Kahveye gidemiyor. Meclis'e geliyor, milletvekillerinden korkuyor. Milletinden korkan cumhurbaşkanı olur mu? Muharrem İnce, 3 bin kişilik polis kadrosunu kaldıracağım diyor. Muharrem İnce sarayların değil bu milletin evladıdır.
    • Muharrem İnce tek adamlığa oynamıyor. Ben demokrasiye güçler ayrılığına inanıyorum diyor. O halkına, milletine inanıyor. Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı seçtik, beyefendide şafak attı. Vay efendim olur mu, olur. Senden çok daha iyi olur.

    'KABİLE REİSLERİ BİLE TÜRKİYE'YE KAFA TUTMAYA BAŞLADI'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Sercan Küçükşahin
      Kılıçdaroğlu: Ülkenin 5 temel sorunu var
      15 yıl önce kimse Türkiye'de beka sorunu var demezdi. Çünkü kimseyle sorunumuz yoktu. Ekonomi iyiydi. Kararları Ecevit hükümeti almıştı, bunlar geldiler hazıra kondular. Şimdi neden beka sorunundan bahsedilmeye başlandı? Devlette liyakat sistemi yok edildi. Devlet yönetimi keyfileşti ve kişiselleşti. Sarayın tek belirleyici olması bürokrasinin çalışma düzenini altüst etti. Bugün beka sorunu varsa bir kişiye verilen yetki fazlalığından kaynaklanmaktadır.
    • Bizim dış politikada yurtta sul cihanda sulh politikamız vardı. Bütün devletlerle barış içindeydik. Ortadoğu'da bir sorun çıktığında Türkiye'nin kapısını çalarlardı. Şimdi kabile reisleri bile Türkiye'ye kafa tutmaya başladılar. 30 milyar dolar Suriyelilere harcadılar. İtibar sahibi mi olduk? Suriyeliler neden geldi? Senin yanlış politikaların yüzünden.

    'MEDYANIN YÜZDE 90'INI İKTİDAR KONTROL EDİYOR'

    • CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da miting düzenledi.
      © AA / Yunus Ozan SÖYLER
      İnce'den TRT'ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur
      Devleti temelden ağır ağır çürüten yolsuzluklardır. Yolsuzluklar AK Parti iktidarıyla gündeme geldi. AK Parti'ye oy verenleri suçlamıyorum. Yolsuzluk yapan devleti yönetenler. Bunlardan sözde bir adamı yolsuzluklardan devleti yönetenin de bir payı vardır diye fetva verdi. Medyanın kontrol altına alınması… Halk doğru bilgilendirilmiyor. Medya görevini yapmazsa vay halimize. Medyanın yüzde 90'ını iktidar kontrol ediyor. Satılık kalemler ve satılık patronlar var. Bu patronların tamamı devlet ihaleleriyle besleniyor.

    'ANLADIM Kİ ERDOĞAN BENİ DİNLİYOR'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlara yenileri eklenecek
      Erdoğan beni aslında dinliyor. Şunu çok iyi biliyor. Ona yalan söylemeyen tek kişi benim. O nedenle ahdim olsun diye başlayan cümlelerle bir konuşma yaptı. Anladım ki beni dinliyor. 'Ahdim olsun yeni dönemde, enerjide dışa bağımlılığı azaltacağız' diyor. Benim söylediklerimi not etsinler, seni kandıran ben değilim. Enerjide dışa bağımlılık artacak. Doğalgazı Rusya'dan alıyoruz, nükleer santarli Ruslara yaptırıyoruz. Bağımlılık artacak mı azalacak mı? Enerji konusunda Türkiye kadar bir devlete bağlı olan var mı yok mu?
    • Teşviklerle istihdam artışı sağlanacak. Ben demiyor muydum üretim diye? Ben üretim diyordum, sen bina diyordun. Bitlis'in sigara fabrikasını neden sattın? İşsizlik azalacakmış. Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma özgürlüğü hukukun güvenliğinde olacakmış. Ben demiyor muydum can ve mal güvenliği yok diye. Şimdi beni tasdik ediyor. 'Faizler düşecek' demiş. Nasıl düşürecek o belli değil. Faizleri düşüremediler. 'Cari açık düşecek' demiş, düne kadar 'ürkütmüyor' demişti. Birden kafana taş mı düştü? 'Dar gelirli vatandaşların hayat standartları artacak' demiş. Çok şükür saraydan fark etmiş bunu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemiş demek ki. 'Fakir fukaraların vergilerini azaltacağız' diyor, azaltamazsın. Beni dinlersin ama yapamazsın. 'Adaleti getireceğim' diyor. Ben demiyor muydum? Demek ki beni dinlemiş. 'Hakkındaki suçlama ne olursa olsun kişi adil yargılanacak' diyor. Onun için büyük laf. Bizim için sıradan bir laf.

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    Etiketler:
    CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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