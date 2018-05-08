Erdoğan'dan 'Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın' imzacılarına: DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan bildiriye ilişkin "Bu ifadeleri kullanmak sizin haddinize mi? Biz sadece cehaletlerinin yansımaları olarak görüyoruz" dedi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, restorasyonu tamamlanan eserlerin toplu açılış töreninde konuşuyor https://t.co/A873H9eAaI— AA Canlı (@AACanli) May 8, 2018
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Kültür sanat politikalarımızı, medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi haline dönüştürme konusundaki kısırlığımızı süratle aşmak durumundayız. Kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi tarihine, kendi medeniyetine, bırakınız destek ve öncü olmayı, husumet besleyen bir kültür sanat ikliminin bizi götüreceği yer, küresel popüler kültüre teslimiyettir.© AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
- Arapça ezanı yobazlık emaresi olarak gören, 18 yıl boyunca semalarımızdan eksik edenler camilerimizi de ihtiyaç fazlası bahanesiyle satışa çıkarmıştır. Bu CHP zihniyeti. Bunlarda tarih, kültür, bunları korumak böyle bir şey söz konusu değil. Dünyanın giderek kültürel çoraklaşmaya maruz kaldığı şu dönemde ancak geçmişten gelen medeniyet birikimi olan toplumlar özgünlüklerini koruyabilirler. Biz hem kadim bir medeniyet birikimine sahip bir milletiz. Medyanın iletişimin internetin bünyemizde yol açtığı ağır hasarların farkındayız. Buna rağmen umutluyuz.
'TÜRKİYE'Yİ SUÇLU KONUMUNA GETİREMEYECEKSİNİZ, ÇÜNKÜ HAKLIYIZ'
- Bugün TSK'nın arşivi tamamıyle açılmıştır, artık incelemeye hazırdır, cumhurbaşkanlığı aynı şekilde. Yüreği yeten varsa gelsin. Özellikle sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun biz arşivlerimizi açıyoruz varsa sen de arşivlerini aç. Türkiye'yi suçlu konuma getirmeye çalışıyorlar. Getiremeyeceksiniz çünkü biz haklıyız.
'KURAN'I KERİM'LE İLGİLİ BU İFADELERİ KULLANMAK SİZİN HADDİNİZE Mİ?'
- Fransa'nın aydınlık geçinen karanlık yüzleri, siz Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif ediyorsunuz. Bizim medeniyetimizde İncil'den, Tevrat'tan şunları şunları çıkarın diye bir anlayış yok. Biz semavi kitapların hepsini saygın buluruz, onların üzerinden spekülasyonlara gitmeyiz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bu ifadeleri kullanmak sizin haddinize mi? Zaten son zamanlarda sizler iyice dağıttınız.© AFP 2018 / KARIM SAHIB
- Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok. Fransa'daki üç beş kendini bilmezin yaptığı son açıklamaları sadece cehaletlerinin yansımaları olarak görüyoruz.
- Bizim tavrımız, Batılı değerleri savunmak adına İslam'a saldıranları koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı siyasetçiler için de ders olmalıdır. Özellikle Sarkozy'e…
- Avrupa'nın göbeğinde mescitleri kundaklayanlara nasıl karşıysak, Suriye'de, Irak'ta kiliselere saldıranlara da aynı şekilde karşıyız.
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