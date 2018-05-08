Erdoğan'dan 'Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın' imzacılarına: DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kuran-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye ve imzacılara sert tepki gösterdi: "Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok."

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan bildiriye ilişkin "Bu ifadeleri kullanmak sizin haddinize mi? Biz sadece cehaletlerinin yansımaları olarak görüyoruz" dedi.

​Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz

Arapça ezanı yobazlık emaresi olarak gören, 18 yıl boyunca semalarımızdan eksik edenler camilerimizi de ihtiyaç fazlası bahanesiyle satışa çıkarmıştır. Bu CHP zihniyeti. Bunlarda tarih, kültür, bunları korumak böyle bir şey söz konusu değil. Dünyanın giderek kültürel çoraklaşmaya maruz kaldığı şu dönemde ancak geçmişten gelen medeniyet birikimi olan toplumlar özgünlüklerini koruyabilirler. Biz hem kadim bir medeniyet birikimine sahip bir milletiz. Medyanın iletişimin internetin bünyemizde yol açtığı ağır hasarların farkındayız. Buna rağmen umutluyuz.

'TÜRKİYE'Yİ SUÇLU KONUMUNA GETİREMEYECEKSİNİZ, ÇÜNKÜ HAKLIYIZ'



© AA / Erdoğan'dan 1915 mesajı: Ermeni vatandaşlarımızın acılarına ortak olmak, ahlaki duruşun gereğidir

Bugün TSK'nın arşivi tamamıyle açılmıştır, artık incelemeye hazırdır, cumhurbaşkanlığı aynı şekilde. Yüreği yeten varsa gelsin. Özellikle sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun biz arşivlerimizi açıyoruz varsa sen de arşivlerini aç. Türkiye'yi suçlu konuma getirmeye çalışıyorlar. Getiremeyeceksiniz çünkü biz haklıyız.

'KURAN'I KERİM'LE İLGİLİ BU İFADELERİ KULLANMAK SİZİN HADDİNİZE Mİ?'

