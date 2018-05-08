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    Muharrem İnce

    İnce’den Erdoğan’a: Gariban olmak, şaibeli para sahibi olmaktan iyidir

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Muharrem İnce, kendisine 'gariban' diye hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir" diyerek cevap verdi.

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ‘gariban' sözcüğünü kullanmasına yanıt verdi.

    Muharrem İnce, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) yaptığı ziyaret sırasında Erdoğan'a verdiği yanıtta "Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir" dedi.

    Muharrem İnce
    © AA /
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    Muharrem İnce, DİSK'e yaptığı ziyarette şunları kaydetti:

    "Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem.

    Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun.

    Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif'in oğluyum".

    NE OLMUŞTU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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    Erdoğan, AK Parti grup toplantısında İnce'ye yönelik "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı" ifadelerini kullanmıştı.

     

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı, seçimler, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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