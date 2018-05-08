Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı

Burada gazetecilere konuşan Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nden bu sabah geldiğini belirterek, Türkiye'nin NATO'dan kopması gerektiğini savundu.
Bazı şehirlerde elektrikler kesik olduğu için imza verilmediğini iddia eden Perinçek, partisinin 100 bin imzayı aşma ihtimali olduğu için bu aksaklıkların çıktığını öne sürdü.
MUHARREM İNCE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisi için imza verilmesi çağrısını da değerlendiren Perinçek, "Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız, hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm, Vatan Partisi'ndedir. Sistem çökmüştür. Bu sistem yerine Kemalist devrimin Türkiye'ye getirdiği cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, devletçi, laik ve devrimci sistemi kuracaktır Vatan Partisi. Bunu önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde göreceksiniz" diye konuştu.
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