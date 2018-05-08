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    Muharrem İnce - Meral Akşener

    İnce'den Akşener'e ziyaret

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
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    İnce'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında ikinci durağı İYİ Parti oldu.

    Dün, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden İnce, bugün de Meral Akşener'i ziyaret etti.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte İYİ Parti'ye gelen İnce'yi parti yetkilileri karşıladı. İnce daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. İki aday, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

    İnce ile Akşener'in, görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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    Etiketler:
    CHP, İYİ Parti, Engin Altay, Meral Akşener, Muharrem İnce
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