Alman Bakan Roth'tan Akşener'e: Güneydoğu'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını öngörüyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret eden Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Roth, 24 Haziran seçimlerini yakından takip edeceklerini söyledi. Roth, AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin İYİ Parti'ye destek vereceğini öngördüklerini belirtti. Akşener de "Halk Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor" dedi.

© AP Photo / Markus Schreiber Alman Bakan Roth, 24 Haziran seçimlerinde Almanya'nın hedef alınmamasını istedi

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinerek, seçimlerin demokratik ortamda olmasını dileyen Roth, "Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım, Türkiye'deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir" diye konuştu.

Akşener'e başarı dileğinde bulunarak, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri yakından takip edeceklerini belirten Roth, "Güneydoğu'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz" dedi.

AKŞENER: GÜNEYDOĞU'DAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN UMUT OLDUK

Adaylık sürecinden ve iktidar olmaları halinde izleyecekleri dış politikadan bahsederek, Alman heyete ziyaretleri için teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de, "Türkiye, Avrupa'dır. Bu bakış açısını kazanmak, Avrupa'nın yararınadır. Devletler, dünya meselelerini çözmek için pozitif bir bakış açısı kazanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Baskılara rağmen korkmadan, cesurca ilerlemelerini halktan aldıkları güce borçlu olduklarını söyleyen Akşener, "Haklarımızın gasp edildiği bir dönemden geçtiğimiz için İYİ Parti'deki her kişi hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi içselleştirdi. Güneydoğu'daki vatandaşlarımız için de İYİ Parti umut oldu. Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki 24 Haziran'dan sonra kardeşçe yaşayacağız" diye konuştu.