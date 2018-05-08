Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, yanıt olarak Twitter'da '#tamam' etiketiyle atılan mesajlar dünyada TT oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında, hükümetin 16 yılda yaptığı uygulamaları anlatarak, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında kullandığı "Millet #Tamam derse çekiliriz" ifadeleri sonrası Twitter gündemi… T A M A M pic.twitter.com/LtXR7QHeRQ — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 8, 2018

​Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'T A M A M' kelimesiyle Twitter'da 370 binden fazla mesaj paylaşıldı.

Binlerce Twitter kullanıcısının Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak attığı 'T A M A M' mesajları sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok konuşulan başlıklar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) May 8, 2018

Atılan mesajlara cumhurbaşkanı adaylarından da destek geldi.​ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM" derken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TAMAM" paylaşımında bulundu.

T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak — Meral Akşener (@meral_aksener) May 8, 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, 'TAMAM İnşallah' ifadelerini kullandı.

T A M A M İnşallah! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 8, 2018

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