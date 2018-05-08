Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında, hükümetin 16 yılda yaptığı uygulamaları anlatarak, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında kullandığı "Millet #Tamam derse çekiliriz" ifadeleri sonrası Twitter gündemi… T A M A M pic.twitter.com/LtXR7QHeRQ— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 8, 2018
Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'T A M A M' kelimesiyle Twitter'da 370 binden fazla mesaj paylaşıldı.
Binlerce Twitter kullanıcısının Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak attığı 'T A M A M' mesajları sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok konuşulan başlıklar listesinde birinci sıraya yükseldi.
Vakit TAMAM!— Muharrem İNCE (@vekilince) May 8, 2018
Atılan mesajlara cumhurbaşkanı adaylarından da destek geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM" derken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TAMAM" paylaşımında bulundu.
T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak— Meral Akşener (@meral_aksener) May 8, 2018
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, 'TAMAM İnşallah' ifadelerini kullandı.
T A M A M İnşallah!— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 8, 2018
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